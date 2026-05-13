За неделю число случаев коронавируса в регионе увеличилось вполовину.

На 19 неделе 2026 года (04.05–10.05) во Владимирской области зафиксирован рост числа заболевших COVID-19.Лабораторно подтверждено 19 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 50% больше, чем неделей ранее.Распределение по муниципалитетам: г. Владимир — 5, Собинский район — 4, Ковровский и Гороховецкий районы — по 3, Муромский район — 2, Суздальский район и г. Радужный — по 1.У 89,5% заболевших клиника соответствовала острой респираторной инфекции, у 10,5% — внебольничной пневмонии.Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам при ухудшении самочувствия самоизолироваться и вызвать врача на дом.