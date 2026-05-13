Проект направлен на сохранение уникальных агрокультурных традиций региона.

На станции юннатов «Патриарший сад» прошла масштабная акция по восстановлению городского символа. Вчера в саду высадили шесть новых сортов вишни. Среди посадок — легендарная «Родителева», прозванная «бриллиантом» за исключительный вкус, и новый сорт «Белые журавли», выведенный в память о поэте Расуле Гамзатове.День украсил визит почетного гостя из Казани. Специально приехал Александр Михайлович Девятаев, сын легендарного летчика и Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Он вместе с ребятами из центра «Все Интересно» и учениками Марковской школы Петушинского района принял участие в посадке.В знак благодарности Александру Михайловичу вручили 25 саженцев каштанов. Саженцы отправят в Мордовию: часть украсит село Торбеево, часть — Аллею героев в аэропорту Саранск.