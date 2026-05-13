Против подозреваемого возбужденo уголовное дело.

38‑летний житель обратился в полицию: из его комнаты в коммуналке, где он долго не жил, исчез телевизор стоимостью 25 тыс. рублей и три юбилейные медали деда‑ветерана, умершего год назад.В течение суток оперативники вышли на 44‑летнего соседa с судимостью. Его задержали, и он признался в краже.По версии полиции, в состоянии алкогольного опьянения мужчина отжал дверную коробку, проник в помещение и забрал вещи. Телевизор и одну медаль оставил, остальные выбросил.Изъятое вернули владельцу. Подозреваемому запретили покидать город на время следствия.