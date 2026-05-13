В регионе подвели итоги конкурса профмастерства «Строймастер-2026». На площадке Владимирского строительного колледжа встретились лучшие каменщики, сварщики и штукатуры области, за спиной которых десятки реализованных проектов. Победителями и призёрами регионального этапа стали 9 специалистов. Основная задача конкурса – совершенствование уровня профмастерства рабочих строительных специальностей, внедрение в производственный процесс новых приёмов и методов, направленных на повышение производительности