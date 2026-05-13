Победители регионального этапа представят Владимирскую область на следующем, национальном уровне соревнования.

На площадке Владимирского строительного колледжа собрались лучшие каменщики, сварщики и штукатуры региона.Министр архитектуры и строительства Александр Муромский подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ставится задача наращивания темпов жилищного строительства, и за последние десятилетия объемы возведения жилья в области выросли вдвое.По его словам, сейчас особенно важно уделять внимание подготовке специалистов строительной отрасли и повышению престижа профессий.Результаты конкурса: лучший каменщик — Никита Баташов (ООО СФ «Монострой»), лучший штукатур — Хусниддин Туракулов (ООО «Стройконтроль»), лучший сварщик — Александр Сидоров (филиал АО «Газпром газораспределение Владимир»).