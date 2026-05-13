Личный контроль поможет ускорить реновацию проблемных домов.

Временно исполняющий обязанности главы города Сергей Волков провел личный прием граждан. Большинство обращений касалось состояния многоквартирных домов и работы управляющих компаний.На улице Полины Осипенко, 31 жители пожаловались, что УК намерена отказаться от обслуживания дома и оставить нерешенные вопросы ремонта. Волков поручил провести выездную встречу в ближайший выходной с участием руководства УК и представителей Фонда капремонта для согласования плана работ.По адресу Нижняя Дуброва, 23 обсуждали благоустройство двора, перенос контейнерной площадки и меры по безопасности. Назначен выезд для детального осмотра и выработки решения.В поселке Мостострой касательно дома, пострадавшего от пожара 1 мая, Волков распорядился: заместителю Илье Букалову и профильным ведомствам в краткие сроки устранить оставшиеся проблемы и оказать помощь пострадавшим.Прием и работа с обращениями продолжаются. Прямой диалог помогает выявлять системные проблемы ЖКХ и оперативно их решать.