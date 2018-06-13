Социальные сети, мессенджеры, мобильные сервисы для путешественников и фотографов наперебой сообщают о нововведениях, приуроченных к стартующему в России завтра Чемпионату мира по футболу. Попытаемся найти в приложениях, получивших в последние недели и дни футбольные обновления, либо специально созданных к мундиалю, что-нибудь действительно полезное.
Социальные сети, мессенджеры, мобильные сервисы для путешественников и фотографов наперебой сообщают о нововведениях, приуроченных к стартующему в России завтра Чемпионату мира по футболу. Попытаемся найти в приложениях, получивших в последние недели и дни "футбольные" обновления, либо специально созданных к мундиалю, что-нибудь действительно полезное.
Официальные приложения
Следить за расписанием игр и текстовыми трансляциями в реальном времени, узнавать все о командах-участницах, получать напоминания о начале матчей и забитых голах в виде пуш-уведомлений, посмотреть видео с лучшими моментами игр можно в официальном приложении "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России" для Android и iOS.
А оргкомитет "Россия – 2018" выпустил свое приложение, в аналогичном дизайне, предназначенное в первую очередь для гостей чемпионата, приехавших из-за рубежа, и россиян, отправившихся на матч в другой город. Здесь не только информация об играх, а также важные сведения для болельщиков вроде правил поведения на стадионах, но и чисто туристические сведения — где погулять, что посмотреть, как добраться до стадиона или из одного города в другой.
Хотите сами принять участие в играх, но в сборную вас почему-то не взяли? Есть один вариант — мобильная игра FIFA Футбол: FIFA World Cup™ от Electronic Arts. Доступны все 32 прошедшие квалификацию к Чемпионату команды и даже некоторые не прошедшие (Италия, США), игра с реальными противниками по сети, создание "сборной мечты" и многие другое. Приложение бесплатное, но есть реклама и внутриигровые покупки.
Путешествия и транспорт
Одно из лучших приложений-аудиогидов для мобильных устройств — izi.TRAVEL — специального обновления к Чемпионату мира не получило, но хуже от этого не стало. В нем, как и всегда, можно скачать или прослушать онлайн гиды по всем городам, где проходят матчи чемпионата, и узнать больше о Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калиниграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске и Сочи.
А вот официальное приложение столичного метрополитена — "Метро Москвы" — заметно обновилось к Чемпионату мира по футболу. Версия 2.0, на днях появившаяся в App Store и Google Play, содержит отдельный "футбольный" раздел.
Там, например, можно строить маршруты до стадионов (и более чем 100 достопримечательностей Москвы) на метро, аккредитованном такси и любом другом городском транспорте, узнавать результаты матчей и получать уведомления о прямых трансляциях. Также можно пополнить "Тройку" с помощью Apple Pay, правда, баланс затем придется активировать в информационном терминале на станции.
У спортивного праздника, по крайней мере перекрытия и ограничения движения. Задачу проинформировать о них взяли на себя разработчики "Яндекс.Навигатора". Последняя версия приложения для Android и iOS содержит новый раздел с данными о перекрытиях, а также учитывает их при построении маршрутов.
В программе есть все данные о перекрытиях в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Саранске и Ростове-на-Дону.
Фото и видео
На днях "футбольное" обновление настигло iOS-версию популярного фоторедактора Prisma. Это приложение от российских разработчиков, которое первым популяризировало эффекты переноса художественного стиля при помощи нейросетей. В обновлении реализован режим дополненной реальности — активировав новую функцию, пользователь может увидеть ближайшие к нему стадионы прямо через камеру. В AR-режиме можно выбрать стадион, ознакомиться с краткой информацией о нём, перейти к карте и проложить маршрут с помощью Apple Maps. Кроме того, для каждого стадиона был создан уникальный арт-стиль, который можно добавить из карточки стадиона.
Подготовили к Чемпионату обновления программ и некоторые производители смартфонов. Так, в эппловском видеоредакторе Clips, заточенном под создание роликов для соцсетей, появились новые изображения на спортивную тематику: анимированный стикер, этикетка и постер с редактируемым текстом.
Соцсети и мессенджеры
В мессенджере Viber к мундиалю появилась новая игра — пользователи смогут посоревноваться в предсказании результатов футбольных матчей непосредственно в мессенджере. Кроме того, пользователям Viber из России доступен специальный стикерпак на русском языке, посвященный футбольной тематике.
А "ВКонтакте" решила запустить специальный футбольный раздел. По этой ссылке собрана лента публикаций по тематике чемпионата мира от официальных сообществ FIFA, Оргкомитета Чемпионата мира и ведущих спортивных изданий. Кроме того, над лентой постоянно отображается турнирная таблица с датами и временем начала матчей, а также итоговым счетом. По клику пользователи смогут ознакомиться с составами команд, подробной статистикой и информацией об игроках.