Социальные сети, мессенджеры, мобильные сервисы для путешественников и фотографов наперебой сообщают о нововведениях, приуроченных к стартующему в России завтра Чемпионату мира по футболу. Попытаемся найти в приложениях, получивших в последние недели и дни футбольные обновления, либо специально созданных к мундиалю, что-нибудь действительно полезное.

Социальные сети, мессенджеры, мобильные сервисы для путешественников и фотографов наперебой сообщают о нововведениях, приуроченных к стартующему в России завтра Чемпионату мира по футболу. Попытаемся найти в приложениях, получивших в последние недели и дни "футбольные" обновления, либо специально созданных к мундиалю, что-нибудь действительно полезное.Официальные приложенияСледить за расписанием игр и текстовыми трансляциями в реальном времени, узнавать все о командах-участницах, получать напоминания о начале матчей и забитых голах в виде пуш-уведомлений, посмотреть видео с лучшими моментами игр можно в официальном приложении "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России" для Android и iOS.А оргкомитет "Россия – 2018" выпустил свое приложение, в аналогичном дизайне, предназначенное в первую очередь для гостей чемпионата, приехавших из-за рубежа, и россиян, отправившихся на матч в другой город. Здесь не только информация об играх, а также важные сведения для болельщиков вроде правил поведения на стадионах, но и чисто туристические сведения — где погулять, что посмотреть, как добраться до стадиона или из одного города в другой.Хотите сами принять участие в играх, но в сборную вас почему-то не взяли? Есть один вариант — мобильная игра FIFA Футбол: FIFA World Cup™ от Electronic Arts. Доступны все 32 прошедшие квалификацию к Чемпионату команды и даже некоторые не прошедшие (Италия, США), игра с реальными противниками по сети, создание "сборной мечты" и многие другое. Приложение бесплатное, но есть реклама и внутриигровые покупки.Путешествия и транспортОдно из лучших приложений-аудиогидов для мобильных устройств — izi.TRAVEL — специального обновления к Чемпионату мира не получило, но хуже от этого не стало. В нем, как и всегда, можно скачать или прослушать онлайн гиды по всем городам, где проходят матчи чемпионата, и узнать больше о Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калиниграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске и Сочи.А вот официальное приложение столичного метрополитена — "Метро Москвы" — заметно обновилось к Чемпионату мира по футболу. Версия 2.0, на днях появившаяся в App Store и Google Play, содержит отдельный "футбольный" раздел.Там, например, можно строить маршруты до стадионов (и более чем 100 достопримечательностей Москвы) на метро, аккредитованном такси и любом другом городском транспорте, узнавать результаты матчей и получать уведомления о прямых трансляциях. Также можно пополнить "Тройку" с помощью Apple Pay, правда, баланс затем придется активировать в информационном терминале на станции.У спортивного праздника, по крайней мере перекрытия и ограничения движения. Задачу проинформировать о них взяли на себя разработчики "Яндекс.Навигатора". Последняя версия приложения для Android и iOS содержит новый раздел с данными о перекрытиях, а также учитывает их при построении маршрутов.В программе есть все данные о перекрытиях в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Саранске и Ростове-на-Дону.Фото и видеоНа днях "футбольное" обновление настигло iOS-версию популярного фоторедактора Prisma. Это приложение от российских разработчиков, которое первым популяризировало эффекты переноса художественного стиля при помощи нейросетей. В обновлении реализован режим дополненной реальности — активировав новую функцию, пользователь может увидеть ближайшие к нему стадионы прямо через камеру. В AR-режиме можно выбрать стадион, ознакомиться с краткой информацией о нём, перейти к карте и проложить маршрут с помощью Apple Maps. Кроме того, для каждого стадиона был создан уникальный арт-стиль, который можно добавить из карточки стадиона.Подготовили к Чемпионату обновления программ и некоторые производители смартфонов. Так, в эппловском видеоредакторе Clips, заточенном под создание роликов для соцсетей, появились новые изображения на спортивную тематику: анимированный стикер, этикетка и постер с редактируемым текстом.Соцсети и мессенджерыВ мессенджере Viber к мундиалю появилась новая игра — пользователи смогут посоревноваться в предсказании результатов футбольных матчей непосредственно в мессенджере. Кроме того, пользователям Viber из России доступен специальный стикерпак на русском языке, посвященный футбольной тематике.А "ВКонтакте" решила запустить специальный футбольный раздел. По этой ссылке собрана лента публикаций по тематике чемпионата мира от официальных сообществ FIFA, Оргкомитета Чемпионата мира и ведущих спортивных изданий. Кроме того, над лентой постоянно отображается турнирная таблица с датами и временем начала матчей, а также итоговым счетом. По клику пользователи смогут ознакомиться с составами команд, подробной статистикой и информацией об игроках.