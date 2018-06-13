Прогноз погоды наконец начинает радовать уставших от теплых курток москвичей. Но, как водится, пройдет первая жаркая неделя, и в офисах, на улицах и соцсетях начнутся недовольные стоны по поводу невыносимости бытия. Оказывается, чтобы легче переносить летний зной, нужно всего лишь правильно питаться.
Прогноз погоды наконец начинает радовать уставших от теплых курток москвичей. Но, как водится, пройдет первая жаркая неделя, и в офисах, на улицах и соцсетях начнутся недовольные стоны по поводу невыносимости бытия. Оказывается, чтобы легче переносить летний зной, нужно всего лишь правильно питаться.
Каждую субботу на телеканале НТВ
команда программы "Еда живая и мертвая" во главе с автором и ведущим Сергеем
Малоземовым рассказывает о том, что именно надо есть, чтобы не болеть, не
толстеть и жить долго. На этот раз эксперты сформулировали пять правил питания
и потребления жидкости в жару.
Забудьте о кондитерских изделиях
В жару сладости с кремом, а также
кисломолочные продукты очень быстро портятся. Соблазнившись даже маленьким
кусочком неправильно хранившегося тортика, можно получить серьезное отравление. Да и вообще, лишние калории в жару ни к чему.
Некоторых спасают горячие напитки
В Азии именно с помощью горячего
чая спасаются от изнуряющей жары: потоотделение увеличивается – и организм
охлаждается. Но такой способ подойдет только очень стойким.
Мороженое не спасет
В ходе одного из экспериментов ученые
кормили испытуемых мороженым и замеряли температуру тела. Оказалось, что она
понижается кратковременно и незначительно. А потом, перерабатывая сахар и жир,
организм тратит много энергии и, наоборот, перегревается. Так что охладиться
точно не получится.
Сладкие напитки под запретом
Утолять жажду сладкими соками и
газировками точно не стоит – в них слишком много сахара. Это приводит к отекам
и дополнительной нагрузке на сердце, что в жару особенно чревато осложнениями.
Выбирайте воду
А вот что реально поможет, так
это обычная вода без добавок. Она позволит восстановить водный баланс и не
перегреться. Главное – не пейте слишком много и слушайте свой организм. Ну и,
конечно, если есть возможность, меньше двигайтесь и старайтесь не выходить из
кондиционированных помещений. В знойный день не грех и пропустить спортивную
тренировку – она может навредить. А разве нам это надо?