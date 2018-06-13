Прогноз погоды наконец начинает радовать уставших от теплых курток москвичей. Но, как водится, пройдет первая жаркая неделя, и в офисах, на улицах и соцсетях начнутся недовольные стоны по поводу невыносимости бытия. Оказывается, чтобы легче переносить летний зной, нужно всего лишь правильно питаться.

Прогноз погоды наконец начинает радовать уставших от теплых курток москвичей. Но, как водится, пройдет первая жаркая неделя, и в офисах, на улицах и соцсетях начнутся недовольные стоны по поводу невыносимости бытия. Оказывается, чтобы легче переносить летний зной, нужно всего лишь правильно питаться.Каждую субботу на телеканале НТВкоманда программы "Еда живая и мертвая" во главе с автором и ведущим СергеемМалоземовым рассказывает о том, что именно надо есть, чтобы не болеть, нетолстеть и жить долго. На этот раз эксперты сформулировали пять правил питанияи потребления жидкости в жару.Забудьте о кондитерских изделияхВ жару сладости с кремом, а такжекисломолочные продукты очень быстро портятся. Соблазнившись даже маленькимкусочком неправильно хранившегося тортика, можно получить серьезное отравление. Да и вообще, лишние калории в жару ни к чему.Некоторых спасают горячие напиткиВ Азии именно с помощью горячегочая спасаются от изнуряющей жары: потоотделение увеличивается – и организмохлаждается. Но такой способ подойдет только очень стойким.Мороженое не спасетВ ходе одного из экспериментов ученыекормили испытуемых мороженым и замеряли температуру тела. Оказалось, что онапонижается кратковременно и незначительно. А потом, перерабатывая сахар и жир,организм тратит много энергии и, наоборот, перегревается. Так что охладитьсяточно не получится.Сладкие напитки под запретомУтолять жажду сладкими соками игазировками точно не стоит – в них слишком много сахара. Это приводит к отеками дополнительной нагрузке на сердце, что в жару особенно чревато осложнениями.Выбирайте водуА вот что реально поможет, такэто обычная вода без добавок. Она позволит восстановить водный баланс и неперегреться. Главное – не пейте слишком много и слушайте свой организм. Ну и,конечно, если есть возможность, меньше двигайтесь и старайтесь не выходить изкондиционированных помещений. В знойный день не грех и пропустить спортивнуютренировку – она может навредить. А разве нам это надо?