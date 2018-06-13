Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом США сделал то, чего давно добивался – вытащил свою страну, считает заведующий отделением востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом США сделал то, чего давно добивался – вытащил свою страну, считает заведующий отделением востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов."Совсем недавно КНДР была страной, с которой никто не считался. А сейчас ее лидер встречается с американским президентом", — объяснил он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Алексей Маслов обратил внимание на то, что азиатские газеты публикуют фотографии, на которых Ким Чен Ын хлопает Дональда Трампа."Он последние полтора года жил ради того, чтобы похлопать Трампа по спине. Безусловно, это его победа. Очевидно, что Трамп пообещал стимулировать снятие санкций через ООН. По сути дела, сейчас Северная Корея вливается в экономическую концепцию США, а не Китая. Это значит, что возможно именно американцы будут первыми инвесторами в КНДР, будут напитывать страну технологиями, специалистами. И все это — в противовес Китаю. Случилось то, чего никто не ожидал", — считает Маслов.В свою очередь заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая во время прямого включения в студии "60 минут" подчеркнул, что видел саммит изнутри в Сингапуре."Я могу сказать, что американские эксперты были разочарованы. Они говорят, что Трамп все сдал и ничего не добился", — пояснил он.По мнению Георгия Толорая, это победа Ким Чен Ына. По вопросу денуклеаризации Корейского полуострова была принята северокорейская, а не американская формулировка. Впервые в декларацию были включены положения о гарантиях безопасности и много других деталей, которые позволяют говорить, что Ким Чен Ын может быть доволен."Но я бы не стал обвинять и Трампа, на которого сейчас навешают всех собак. Он признал реальность: с обладательницей ядерного оружия Северной Кореей надо считаться", — заявил эксперт.Первая в истории встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына прошла в Сингапуре. В ходе переговоров в Сингапуре Ким Чен Ын предложил прекратить враждебные военные действия. Дональд Трамп в ответ отказался от совместных военных учений США и Южной Кореи.Американский президент оценил двустороннюю встречу как "акт великого прогресса" и назвал ее "потрясающей". Трамп подчеркнул, что "каждый может развязать войну, но только самый отважный может заключить мир".В своем Twitter Трамп также назвал встречу с Ким Чен Ыном "шагом назад" от потенциальной ядерной катастрофы. "У нас не было другого выбора в диалоге с КНДР кроме агрессивной риторики, но больше никаких ракетных запусков, ядерных испытаний или исследований. Спасибо, председатель Ким, день, который мы провели вместе, был историческим!" — написал Трамп.