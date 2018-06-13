Кинокритики USA Today составили список лучших мультфильмов всех времен. Сотрудники авторитетного СМИ ориентировались не только на финансовый успех того или иного мультфильма, но и обращали внимание на успех анимационных картин среди критиков и зрителей.

Кинокритики USA Today составили список лучших мультфильмов всех времен. Сотрудники авторитетного СМИ ориентировались не только на финансовый успех того или иного мультфильма, но и обращали внимание на успех анимационных картин среди критиков и зрителей.Рейтинг лучших мультфильмов выглядит следующим образом:10. "Песнь моря" (2014) Томма Мура. Этот мультфильм рассказывает о жизни девочки-тюленя;9. "Мой сосед Тоторо" (1988) Хаяо Миядзаки о волшебном существе, похожем на гигантского медведя;8. "Паддингтон-2" (2017) Пола Кинга об игрушечном плюшевом мишке;7. "Твое имя" (2016) Макото Синкая;6. "ВАЛЛ-И" (2008) Эндрю Стэнтона о приключениях робота в постапокалиптическом мире;5. "Тайна Коко" (2017) Ли Анкрича и Адриана Молины;4. "Унесенные призраками" (2001) Хаяо Миядзаки о девочке, спасающей своих родителей;3. "История игрушек-3" (2010) Ли Анкрича об оживших игрушках;2. "Головоломка" (2015) Пита Доктера и Ронни Дель Кармена о живущих в голове человека эмоциях;1. "Могила светлячков" (1988) Исао Такахаты о Второй мировой войне.Ранее сообщалось, что журнал Time опубликовал список лучших сериалов, вышедших в первую половину 2018 года.