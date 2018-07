Футболист лондонского Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн по приезду в Россию для участия в чемпионате мира признался, что оказанный прием его очень впечатлил. Английская команда прибыла в Россию во вторник вечером.

Футболист лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн по приезду в Россию для участия в чемпионате мира признался, что оказанный прием его очень впечатлил. Английская команда прибыла в Россию во вторник вечером."В России нас приняли очень тепло, – написал Кейн в своем микроблоге в Twitter. – Мы отлично провели здесь первую тренировку".We've had a warm welcome in Russia and great to get a first training session under our belts.