Фауне крупнейшего российского острова нанесен огромный ущерб. Тихоокеанская сельдь в значительных масштабах гибнет на севере Сахалина в заливе Пильтун.

Фауне крупнейшего российского острова нанесен огромный ущерб. Тихоокеанская сельдь в значительных масштабах гибнет на севере Сахалина в заливе Пильтун.Помимо сельди очевидцы также обнаружили на берегу погибшую нерпу. В свою очередь специалистырегиональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" обследовали уже более 30 километров побережья в Охинском районе острова.Экологи подсчитали погибшую рыбу в 28 точках, каждая из которых шириной десять метров. Однако общий объем сельди еще предстоит оценить. Не исключено, что он может достигать ста тонн, передает"На одной из точек осмотра в районе устья реки Хальчикова зафиксировано плотное скопление погибшей рыбы на площади 440 квадратных метров и толщиной около 30 сантиметров, что равно примерно 93 тоннам рыбы", – утверждают активисты. Они назвали масштабы трагедии огромными.Было найдено около 4,6 тысячи единиц погибшей рыбы. Также около пяти тысяч погибших рыб нашли южнее устья реки Сабо. Руководитель"Экологической вахты Сахалина"Дмитрий Лисицын назвал событие аномальным, так как оно может привести к уничтожению большей части популяции сельди залива Пильтун, сообщаетПробы сельди передадут для исследований в Москву для исследований. Оплату анализов возьмет на себя международная некоммерческая организация "Гринпис России".