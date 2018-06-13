Отзывные кампании вазовских Нива - явление редкое. Но сейчас повод весомый: у машины обнаружились проблемы с проводкой.
<a href="http://33live.ru/novosti/13-06-2018-avtovaz-otzyvaet-desyatki-tysyach-lada-4x4.html" target="_blank">АвтоВАЗ отзывает десятки тысяч Lada 4x4</a> - Отзывные кампании вазовских Нива - явление редкое. Но сейчас повод весомый: у машины обнаружились проблемы с проводкой.
[url=http://33live.ru/novosti/13-06-2018-avtovaz-otzyvaet-desyatki-tysyach-lada-4x4.html]АвтоВАЗ отзывает десятки тысяч Lada 4x4[/url] - Отзывные кампании вазовских Нива - явление редкое. Но сейчас повод весомый: у машины обнаружились проблемы с проводкой.