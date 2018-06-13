13.06.2018

2018-06-13 20:40:23

Бандиты в масках ограбили продуктовый магазин в Уфе

В Уфе двое неизвестных

в масках ограбили продуктовый магазин, сообщает . В объектив камеры

видеонаблюдения попало избиение сотрудника торговой точки, который попытался

выхватить свой ноутбук из рук грабителей.



Инцидент

произошел ночью. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция.