ПАО «БАНК УРАЛСИБ» улучшил условия потребительского кредитования. Теперь кредит наличными можно получить всегопо двум документам. Предоставлять в Банк документы, подтверждающие занятость ..

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» улучшил условия потребительского кредитования. Теперь кредит наличными можно получить всегопо двум документам. Предоставлять в Банк документы, подтверждающие занятость и наличиеимущества в собственности клиента больше не требуется.Состав пакета документов клиента зависит от желаемой клиентом суммы кредита и категории клиента, но не превышает двух документов.Новые условия кредитования распространяются на все программы потребительского кредитования, за исключением полностью одобренных кредитных предложений Банка, где количество представляемых клиентом документов сокращено до одного или представление документов не требуется.Ознакомиться с полными условиями потребительского кредитования, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».