Банк УРАЛСИБ с 9 июня 2018 предлагает сезонный срочный вклад «Наше лето». Вклад может быть размещен на срок 320 дней, который разделен на четыре равных процентных периода по 80 дней. Для каждого ..

Банк УРАЛСИБ с 9 июня 2018 предлагает сезонный срочный вклад «Наше лето».Вклад может быть размещен на срок 320 дней, который разделен на четыре равных процентных периода по 80 дней. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка 5%-6%-7%-8% годовых. По истечении каждого периода ставка меняется на ставку следующего процентного периода.Средняя процентная ставка за полный срок вклада составит 6,5% годовых. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение, расходные операции и продление вклада не предусмотрены. Минимальная сумма вклада 100 тысяч рублей.Вклад «Наше лето» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Наше лето» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.