Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) перестала скрывать беременность. Артистка дала откровенное интервью, в котором призналась, что готова ко всем ужасающим переменам в своей внешности, связанными с интересным положением.

Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) перестала скрывать беременность. Артистка дала откровенное интервью, в котором призналась, что готова ко всем ужасающим переменам в своей внешности, связанными с интересным положением.По признанию Нюши, прежде чем забеременеть, она решила себя "побаловать". "Стала больше спать, отдыхать, немножечко сократила свой гастрольный график... Нельзя сказать, чтобы я как-то сильно готовилась", – отметила артистка. Интересно, что когда Нюша узнала о беременности, то решила сразу супругу Игорю Сивову не рассказывать. "Подождать какое-то время, удостовериться, что все хорошо, что все уже точно там. Конечно, Игорь был очень счастлив", – отметила певица.Артистка заявила, что настроена позитивно и не боится изменений во внешности, сопряженных с беременностью. "По мне, беременность – это большое счастье. Женский организм за эти девять месяцев обновляется полностью. Это удивительный процесс: в тебе что-то происходит, а ты абсолютно не контролируешь это. Нет смысла нервничать, бояться – все равно будет так, как будет", – заключила Нюша.Певица объяснила свою позицию тем, что ее так направил лечащий врач. "Мой доктор так меня настроил: все, что радует маму, – радует малыша. Да, действительно, могу опухнуть, могу поправиться, вообще все могу, потому что я непредсказуемая беременная женщина!" – цитирует Нюшу .Напомним, летом 2017 года Нюша вышла замуж за 37-летнего советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В недавнем интервью исполнительница призналась, что мечтает стать мамой.