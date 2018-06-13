Пресс-секретарь режиссера Станислава Говорухина Мария Шоппо опровергла слухи о его кончине. Источник в Госдуме также заявил, что это фейк, и выразил сожаление, что в СМИ была подана такая непроверенная информация. По данным источников, Говорухин сейчас находится в санатории Барвиха​​​ и его состояние не настолько тяжелое, чтобы говорить о госпитализации. Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории. Проверили час назад, позвонили его жене.

Пресс-секретарь режиссера Станислава Говорухина Мария Шоппо опровергла слухи о его кончине.Источник в Госдуме также заявил ТАСС, что это фейк, и выразил сожаление тем, что "в СМИ была подана такая непроверенная информация".Первый зампредседателя комитета Елена Драпеко сказала РИА Новости, что Говорухин находится в санатории "Барвиха"​​​ и его состояние "не настолько тяжелое, чтобы говорить о госпитализации"."Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории. Проверили час назад, позвонили его жене", — сказала Драпеко.Станислав Сергеевич Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. По первому образованию геолог, позже с отличием окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Якова Сегеля). После получения диплома около 20 лет работал на "Одесской киностудии художественных фильмов". С 1987 по 1993 годы — режиссер на "Мосфильме".Снял более 20 фильмов, среди которых наиболее широкую известность приобрели "Вертикаль", "Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Пассажирка". Культовым стал фильм Говорухина "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли. Говорухин – депутат Государственной думы I-VII созывов.Сейчас Говорухин является художественным руководителем киностудии "Вертикаль" киноконцерна "Мосфильм", а также возглавляет Благотворительный фонд "Киноцентр".