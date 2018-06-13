Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено.

12 июня во Владимирской области, как и во всех регионах страны состоялись праздничные мероприятия, в которых приняли участие свыше 22 тысяч жителей и гостей региона.В обеспечении правопорядка и безопасности граждан при проведении мероприятий задействовались более 340 сотрудников органов внтуренних дел, сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и казачества, работники частных охранных организаций.Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено.