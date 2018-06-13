Игроки сборной Бразилии по футболу решили перед тренировкой отдохнуть в отеле Swissotel Kamelia Hotel Sochi. Очевидцы запечатлели спортсменов за распитием спиртных напитков.

Игроки сборной Бразилии по футболу решили перед тренировкой отдохнуть в отеле Swissotel Kamelia Hotel Sochi. Очевидцы запечатлели спортсменов за распитием спиртных напитков.Свидетели происходящего рассказали, что бразильцы пили водку и пиво. Посиделки футболистов удалось снять на видео. За одним из столов с "горькой" сидит вратарь сборной страны и английского "Манчестер Сити" Эдерсон Сантана ди Мораес. Болельщики предположили, что таким образом спортсмены могли отметить день рождения своего коллеги по сборной Филиппе Коутиньо, передает Life.ru. Спиртным они могли и отпраздновать приезд в Россию.