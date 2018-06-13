СМИ Великобритании рассказали о плюсах посещения предстоящего Чемпионата мира по футболу. Дело в том, что мундиаль, который пройдет в России, для болельщиков будет одним из самых дешевых.

СМИ Великобритании рассказали о плюсах посещения предстоящего Чемпионата мира по футболу. Дело в том, что мундиаль, который пройдет в России, для болельщиков будет одним из самых дешевых.Причина экономической привлекательности для западных футбольных фанатов кроется в падении российского рубля. В результате британцы могут потратить в России меньше, чем, скажем, в Бразилии.Журналисты Великобритании рассказали не только о падении рубля, но и дешевых продуктах. Речь идет, в частности, о таких товарах, как "пиво и бургеры", передает . Они стоят в России в два-три раза ниже, чем в странах-хозяевах предыдущих мундиалей. Единственным напитком, российская стоимость которого оказалась выше, стал кофе.Кроме того, отмечается, что цены на жилье в нашей стране заметно уступают британским, сообщает The Daily Mail. От таких плюсов британцы в полном восторге и с нетерпением ждут начала ЧМ-2018.В свою очередь в преддверии мундиаля Роскачество оценило российское пиво. Выяснилось, что по результатам испытаний вкуса ни один сорт пенного напитка не удостоился высшей отметки, сообщает . При этом ни одного "синтетического" пива найдено не было.Напомним, ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня. Матч открытия состоится на стадионе "Лужники" в Москве, сборная России сыграет со сборной Саудовской Аравии. Игры пройдут в 11 городах. На групповом этапе наша страна встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.