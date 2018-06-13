Алексей Криворучко, который до конца прошлого месяца возглавлял концерн Калашников, назначен заместителем министра обороны России Сергея Шойгу. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правой информации.

Алексей Криворучко, который до конца прошлого месяца возглавлял концерн "Калашников", назначен заместителем министра обороны России Сергея Шойгу. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правой информации.Напомним, Алексей Криворучко стал генеральным директором "Калашникова" в начале 2014 года. До этого он в разное время работал в "Аэрофлоте", "АвтоВАЗе" и "Рособоронэкспорте". Также он руководил компанией "Аэроэкспресс".Сейчас временно исполняющим обязанности главы концерна "Калашников" назначен заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Владимир Дмитриев.