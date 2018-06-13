Определились хозяева чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир впервые пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде. Об этом на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве объявил Джанни Инфантино.

Определились хозяева чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир впервые пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде. Об этом на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве объявил Джанни Инфантино.Другим претендентом был Марокко. Однако по итогам открытого электронного голосования делегатов конгресса объединенной заявке были отданы 134 голоса. За заявку Марокко проголосовали 65 делегатов. Еще один человек проголосовал за вариант "против всех"."У нас есть победитель: ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике, — объявил Джанни Инфантино, которого цитирует РИА Новости. — Хотел бы сердечно поздравить делегацию из Марокко, которые прекрасно поработали. Поздравляю представителей объединенной заявки".