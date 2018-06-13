30 мая на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Сёмы Луковникова из Нижегородской области. У мальчика артрогрипоз – врожденное заболевание мышц и суставов. Нужна еще одна сложная операция, которую готовы провести ярославские хирурги.

30 мая на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Сёмы Луковникова из Нижегородской области. У мальчика артрогрипоз – врожденное заболевание мышц и суставов. Стопы у новорожденного Сёмы были вывернуты пятками вперед, малыш не мог научиться ходить. Для исправления дефекта ему уже сделали три операции, но проблему решить не удалось. Чтобы Сёма мог нормально ходить, нужна еще одна сложная операция, которую готовы провести ярославские хирурги.Рады сообщить: вся необходимая сумма (329 840 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 198 025 руб. 92 325 руб. собрали телезрители ГТРК "Нижний Новгород". 43 993 руб. собрали читатели Русфонда. Всего собрано 334 343 руб. Госпитализация в сентябре–2018. Родители Сёмы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".