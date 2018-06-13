Открывающийся завтра, 14 июня чемпионат мира по футболу уже в который раз разбивает миф об изоляции России. Мало того, мундиаль станет началом конца так называемой Большой семерки, осколки которой после демарша Дональда Трампа, уже не собрать.

Открывающийся завтра, 14 июня чемпионат мира по футболу ужев который раз разбивает миф об изоляции России. Мало того, мундиаль станетначалом конца так называемой "Большой семерки", осколки которой последемарша Дональда Трампа, уже не собрать.За день до начала мундиаля Кремль обнародовал список гостейпрезидента Владимира Путина на открытии важногодля всего мира спортивного события. В Москву приедут наследный принц СаудовскойАравии, президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана,Киргизии, Боливии, Парагвая, премьер-министры Армении и Ливана, глава парламентаКНДР.И это только те, кого президент будет принимать завтра, 14июня, а до финала чемпионата в Россию приедут политики еще из несколькихгосударств. Точно обещал посетить Москву президент Франции Эммануэль Макрон,заявивший об этом на недавнем экономическом форуме в Петербурге.Вслед за этой представительской встречей, на которую такжеприехали лидеры нескольких западных стран, мундиаль обещает стать площадкой дляобщения между политиками из всех частей света. О какой изоляции России в такомслучае можно вообще говорить?Тем не менее, некоторые западные журналисты, приехавшиеосвещать чемпионат в Россию, пытаются испортить нашу бочку меда своей ложкойдегтя. Пишут, что здесь расистки настроенные болельщики, что иностранцамстрашно ходить по улицам и прочее, и прочее. Но таких мастеров пера, стоитотметить, все-таки меньшинство.А вот, к примеру, британская The Guardian пишет, что все в Россииоказалось гораздо приятнее, чем ожидали журналисты. Москва в последние годыизменилась сильнее, чем любой другой европейский город, здесь очень легко пользоватьсяобщественным транспортом. Болельщики спокойно передвигаются по столиценынешнего мундиаля на такси и автобусах, спускаются в метро и занимаютсвободные места на уличных верандах ресторанов и кафе."Москва получила шанс показать миру свой новый имиджсовременной европейской столицы, который она обрела за последние годы благодарямасштабным реновациям и программам городского планирования", – пишет авторстатьи.Многие западные издания в преддверии чемпионата мираопубликовали свои рекомендации и целые памятки болельщикам. В них содержатсясоветы, как вести себя при встрече с русскими фанатами, что стоит посмотреть вгородах, где пройдут матчи и как сэкономить на такси.В Москву в эти дни приедут десятки, сотни тысяч любителей футболаи в этой ситуации как-то странно звучат мантры об изоляции и ненужности России.Чего не скажешь о разваливающейся "Большой семерке". Выгнав четырегода назад Россию, эта псевдоорганизация, похоже, приказала долго жить.Так уж совпало, что за несколько дней до открытия чемпионатав России, на очередном саммите G7произошел конфуз. Всемогущий Дональд Трамп, выслушав от своих партнеров приличнуюдолю критики, разобиделся на канадского премьера Джастина Трюдо, хлопнул дверьюи отказался подписывать итоговое коммюнике встречи.Критиковать Трампа есть за что: его пошлины на сталь иалюминий серьезно ударили по всему Евросоюзу. Ангела Меркель серьезнорасстроилась из-за потерь, которые несут немецкие производители. Одна надежда –совместный с Россией проект "Северный поток – 2", да и тот хозяинБелого дома хочет закрыть.Разругавшись со Старым Светом, Трамп бросился наводить мостыс Азией и отправился в Сингапур на встречу с северокорейским лидером. Но издесь его ждал неприятный сюрприз: за неделю до этого с Ким Чен Ыном уже успел пообщатьсяроссийский министр иностранных дел Сергей Лавров. Возможно, поэтому дальшекрасивых слов и 13-секундного рукопожатия с главой КНДР, у Трампа больше ничегоне получилось.Выходит, что и американский президент, и остальные лидеры"Большой семерки" остались не у дел. Былое влияние в мире они окончательнорастеряли, ведь даже между собой политики не могут договориться. А Россия,напротив, показывает и свое гостеприимство, и мощь, которую не сломили санкциипоследних четырех лет.Теперь вся надежда на нашу сборную, которой хочется пожелатькак можно больше побед на домашнем чемпионате. Здесь и родные стены помогут, имолитвы за футболистов, к которым призвал патриарх Кирилл. В крайнем случае,можно по совету Семена Слепакова заменить тренера российской сборной на РамзанаКадырова.