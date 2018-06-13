Главным действующим лицом на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу станет московская школьница с синдромом Дауна. Перед началом первого тайма матча Россия-Саудовская Аравия она вместе с судьей выйдет на поле, чтобы с помощью подброшенной монетки определить ворота каждой из команд.

Главным действующим лицом на торжественной церемонииоткрытия чемпионата мира по футболу станет московская школьница с синдромомДауна. Перед началом первого тайма матча Россия-Саудовская Аравия она вместе ссудьей выйдет на поле, чтобы с помощью подброшенной монетки определить воротакаждой из команд.Ангелине Макаровой 12 лет, она учится в пятом классемосковской школы и активно занимается спортом. У нее второй юношеский разряд поплаванию. Девочка не раз побеждала на всероссийских и городских соревнованийдля людей с синдромом Дауна и брала призы Специальных олимпийских игр виндивидуальном зачете по шорт-треку.Как рассказала мама девочки, любимый вид спорта Ангелины – футбол.Она очень эмоциональный болельщик, а для девочки с ее диагнозом – это важныймомент в развитии, добавила Ольга Макарова.Не так давно Ангелина стала героиней фотовыставки#ФУТБОЛВОБЛАГО, которая сейчас проходит в московском аэропорту "Шереметьево".Вместе с другими особенными ребятами, игроками из сборной России, а также легендамифутбола, тренерами и спортивными комментаторами она запечатлена на фотографиях.Специальная Олимпиада России – общероссийская общественнаяблаготворительная организации помощи людям с проблемами интеллекта, основнаязадача которой – средствами физическойкультуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с ментальныминарушениями.Международное Специальной Олимпийское Движение было создано50 лет назад. В России оно существует 25 лет и сейчас охватывает 46 регионов.Начинание поддерживается Министерством спорта и многими Всероссийскимифедерациями, пишет "Московский комсомолец"."Специальная Олимпиада России помогает своим атлетам сментальными нарушениями обрести веру в собственные силы. Благодаря спорту онине просто ведут здоровый образ жизни идобиваются побед в спортивных состязаниях самого разного уровня, но истановятся полноценными гражданами нашей страны", – отметил президентСпециальной Олимпиады России Юрий Смирнов.21-й чемпионат мира по футболу стартует в России завтра, 14июня. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Матч-открытиесостоится на московском стадионе "Лужники", на поле встретятся сборные России иСаудовской Аравии,