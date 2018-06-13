Главным действующим лицом на торжественной церемонии
открытия чемпионата мира по футболу станет московская школьница с синдромом
Дауна. Перед началом первого тайма матча Россия-Саудовская Аравия она вместе с
судьей выйдет на поле, чтобы с помощью подброшенной монетки определить ворота
каждой из команд.
Главным действующим лицом на торжественной церемонии
открытия чемпионата мира по футболу станет московская школьница с синдромом
Дауна. Перед началом первого тайма матча Россия-Саудовская Аравия она вместе с
судьей выйдет на поле, чтобы с помощью подброшенной монетки определить ворота
каждой из команд.
Ангелине Макаровой 12 лет, она учится в пятом классе
московской школы и активно занимается спортом. У нее второй юношеский разряд по
плаванию. Девочка не раз побеждала на всероссийских и городских соревнований
для людей с синдромом Дауна и брала призы Специальных олимпийских игр в
индивидуальном зачете по шорт-треку.
Как рассказала мама девочки, любимый вид спорта Ангелины – футбол.
Она очень эмоциональный болельщик, а для девочки с ее диагнозом – это важный
момент в развитии, добавила Ольга Макарова.
Не так давно Ангелина стала героиней фотовыставки
#ФУТБОЛВОБЛАГО, которая сейчас проходит в московском аэропорту "Шереметьево".
Вместе с другими особенными ребятами, игроками из сборной России, а также легендами
футбола, тренерами и спортивными комментаторами она запечатлена на фотографиях.
Специальная Олимпиада России – общероссийская общественная
благотворительная организации помощи людям с проблемами интеллекта, основная
задача которой – средствами физической
культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с ментальными
нарушениями.
Международное Специальной Олимпийское Движение было создано
50 лет назад. В России оно существует 25 лет и сейчас охватывает 46 регионов.
Начинание поддерживается Министерством спорта и многими Всероссийскими
федерациями, пишет "Московский комсомолец".
"Специальная Олимпиада России помогает своим атлетам с
ментальными нарушениями обрести веру в собственные силы. Благодаря спорту они
не просто ведут здоровый образ жизни и
добиваются побед в спортивных состязаниях самого разного уровня, но и
становятся полноценными гражданами нашей страны", – отметил президент
Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.
21-й чемпионат мира по футболу стартует в России завтра, 14
июня. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Матч-открытие
состоится на московском стадионе "Лужники", на поле встретятся сборные России и
Саудовской Аравии,