Предстоящий мундиаль положительно скажется на российской национальной валюте. По прогнозу члена совета директоров АКГ Финэкпертиза Агвана Микаеляна, рубль укрепится к доллару и евро.

Предстоящий мундиаль положительно скажется на российской национальной валюте. По прогнозу члена совета директоров АКГ "Финэкпертиза" Агвана Микаеляна, рубль укрепится к доллару и евро.Говоря о тенденциях на период с 13 по 17 июня, эксперт сообщил, что влияние на курс рубля будут оказывать заседания Федеральной резервной системы США,Европейского центрального банка и Банка России.Также Микаелян подчеркнул, что нацвалюта укрепится из-за начала Чемпионата мира по футболу, передает Rg.ru. Ведь в дни мундиаля нашу страну посетит около миллиона болельщиков, которые и спровоцируют рост спроса на рубли. Российский рубль укрепит свои позиции на 2-3%.Финансовый эксперт добавил, что весь июнь будет благоприятным для российской валюты."Однако я остаюсь уверен в том, что все колебания по доллару, например, которые находятся в коридоре 60-65 рублей, колебанием считать вообще не стоит", – отметил он. Также АгванМикаелян полагает,что колебания курса в два рубля "нет никаких оснований считать трендом".Официальный курс доллара 13 июня составляет 62 рубля 34 копейки (ослабление на 33 копейки). Евро – 73 рубля 36 копеек (ослабление на 43 копейки).Напомним, ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня. Матч открытия состоится на стадионе "Лужники" в Москве – команда России сыграет со сборной Саудовской Аравии. Игры пройдут в 11 городах нашей страны.