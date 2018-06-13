Бессовестные газетчики в погоне за сенсацией похоронили уважаемого человека. Но есть поверие, что в таком случае он будет жить долго.

Бессовестные газетчики в погоне за сенсацией похоронили уважаемого человека. Но есть поверие, что в таком случае он будет жить долго.Опровержение того, что Станислав Говорухин скончался, летят отовсюду. Люди радуются, что скорбная новость оказалась газетной уткой. "Это слухи, Станислав Сергеевич – жив. Вы уже не первые, кто звонит, у меня просто не хватает зла, если честно, – завила пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо - Дорогие коллеги, перестаньте разносить слухи!"Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с так же опровергла сообщения о смерти режиссера Станислава Говорухина. "По моим сведениям, он находится в Барвихе. Буквально 40 минут назад из аппарата комитета звонили его жене и проверяли, как его здоровье. Она сказала, что он в Барвихе в санатории и чувствует себя вполне сносно, что она везет ему лекарства", – сказала Драпеко."Станислав Говорухин находился за пределами столичного региона, где ему стало плохо с сердцем. Режиссер сам приехал на обследование уже в московский кардиологический центр с диагнозом прединсультное состояние. Пробыл там четыре дня, после оказания всей необходимой в таких случаях помощи, врачи отправили Станислава Говорухина долечиваться в подмосковный пансионат", – уверяет телеграм-канал 112.Cупруга режисера Галина Говорухина, услышав новость, заявила: "Это совершеннейшая неправда. Это какая-то чушь несусветная... Как можно было такое написать. Я даже не хочу это обсуждать"."Слушайте, ну это уже настоящее хамство. Что за новая мода пошла в медийном поле хоронить живых людей? Слишком много внимания нашим блогерам-телеграммерам уделяется в последнее время. Они преспокойно выдают за правду абсолютно непроверенную информацию. Это настоящая дикость! Зачем мы подобным образом обесцениваем смерть людей, причем речь идет о людях, которыми гордится Россия. Также и Хворостовского "хоронили" в свое время. С этим пора заканчивать. Пора вводить ответственность за ложное информирование о смерти человека. Иначе этот поток не остановить. А Станиславу Сергеевичу желаю здоровья и многие лета", – заявил Dni.Ru член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.Ранее в среду источник телеканала НТВ сообщил, что Говорухин находится в тяжелом состоянии. Официально эта информация не подтвердилась. По другим данным артист находится в тяжелом состоянии в больнице.