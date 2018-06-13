Леонид Якубович рассказал о том, как ему удалось похудеть с 102 килограммов до 78. Легендарный телеведущий сбросил лишний вес, чтобы жена и дочь его не стеснялись.

Леонид Якубович рассказал о том, как ему удалось похудеть с 102 килограммов до 78. Легендарный телеведущий сбросил лишний вес, чтобы жена и дочь его не стеснялись.Леонид Якубович был приглашенной звездой фестиваля фантастики и науки "Старкон-2018". Однако речь зашла о том, как удалось ведущему капитал-шоу "Поле чудес" феноменально сбросить вес. "Лучшая диета – это мотивация", – заявил Якубович.Телеведущий рассказал, что у него зашкаливали и сахар, и давление – он весил 102 килограмма. "У меня шеи не было, я своих колен не видел", – пожаловался Леонид Аркадьевич. Он понял, что нужно худеть, когда сообразил, что через три месяца отправляется на отдыхс женой и дочкой."Я – жирное нечто. Они – две красотки, которые будут меня стесняться. "Нет, они не будут стесняться! Они будут мной гордиться," – сказал я себе", – сообщил Якубович. Он пошел вместе с дочкой Варей на тренировку по теннису. Однако чуть поиграв, его чуть живого от нагрузок отвели на место."Помню, пришел, сел на лавочку, вытер пот. Тут ко мне подошел тренер, предложил тоже попробовать. Я взял ракетку, четыре раза махнул – меня под руки отвели обратно к скамейке", – цитирует Леонида Якубовича . Телеведущий отметил, что с тех пор почти каждый день посещает занятия теннисом. И теперь весит 78 килограммов.Зашла речь и о "Поле чудес". Якубович раскрыл секрет, что происходит с угощениями, которые появляются на шоу. "Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу – успеть выскочить из студии, потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается!" – поведал телеведущий.