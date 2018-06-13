В Волоколамском районе на мусорном полигоне Ядрово в полную силу заработала система утилизации свалочного газа. Из глубины его откачивают с помощью специальных труб, а затем сжигают на факельной установке. Таким образом можно перерабатывать 1200 кубометров газа в час. Как готовились к запуску нового комплекса, и что сейчас происходит на полигоне?

В Волоколамском районе на мусорном полигоне "Ядрово" в полную силу заработала система утилизации свалочного газа. Из глубины его откачивают с помощью специальных труб, а затем сжигают на факельной установке. Таким образом можно перерабатывать 1200 кубометров газа в час. Как готовились к запуску нового комплекса, и что сейчас происходит на полигоне?По графику и даже с опережением на два дня: дегазация полигона "Ядрово" с этого дня началась на полную мощность. Перед стопроцентным запуском — неделя испытаний. Голландские разработчики тщательно проверяли всю систему и показатели."Надо постепенно увеличивать количество газа. Важно определенное содержание метана и определенное содержание кислорода, чтобы не превышали норму. Если метан падает ниже 30 процентов и если кислорода меньше шести процентов, установка автоматически перестает работать", — объясняет коммерческий директор компании Юджин Тиммерманс.1200 кубометров свалочного газа — столько будет сгорать в этой факельной установке. Ее высота — восемь метров, и все химические процессы происходят внутри. На выходе — чистый пар, прошедший через систему фильтрации."Продолжаются работы по укрытию откосов полигона таким образом, чтобы все было герметично, и чтобы газ, который, к сожалению, будет образовываться еще определенное время, весь уходил в смонтированную систему дегазации. И мы рассчитываем, что в самое ближайшее время после того, как эти работы будут закончены, газ практически исчезнет", — рассказал специальный представитель губернатора Московской области по вопросам экологии Александр Чупраков.Подготовительная работа для дегазации "Ядрова" шла три месяца. Пробурено почти пять тысяч вертикальных скважин. Трубы — из гибкого материала, специально, чтобы мусор, который будет оседать при удалении газа, не смог их повредить. Дальше газ поднимается и уже по горизонтальным скважинам поступает к факелу, где сгорает. Система успешно апробирована во многих странах мира, в том числе и в Голландии."Голландия — маленькая страна, и мы стараемся использовать лучшие технологии. И то, что я увидела — замечательная работа. Я здесь не была раньше, но уже сейчас запаха нет практически совсем", — говорит Чрезвычайный и Полномочный посол Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос.Система полностью автоматизирована, участие человека минимальное — только контроль. Он будет осуществляться как из Нидерландов — дистанционно, так и на месте — российскими специалистами, прошедшими обучение.