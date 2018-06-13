За неделю до единого дня голосования депутаты Госдумы отправятся в регионы. Согласно утвержденному порядку работы на осеннюю сессию, парламентарии начнут ее с региональной недели.

За неделю до единого дня голосования депутаты Госдумы отправятсяв регионы. Согласно утвержденному порядку работы на осеннюю сессию,парламентарии начнут ее с региональной недели.Осенняя сессия Госдумы продлится с 27 августа по 31 декабря.В соответствии с принятым постановлением, утверждены даты региональных недель,пленарных заседаний, заседаний Совета палаты, а также работа депутатов вкомитетах и комиссиях, сообщила глава комитета по контролю и регламенту ОльгаСавастьянова.В соответствии с документом, с 27 августа до единого дняголосования, 9 сентября парламентарии будут работать в регионах. Такжерегиональные недели запланированы с 1 по 7 октября, с 29 октября по 4 ноября, с26 ноября по 2 декабря и с 24 декабря по 31 декабря. В остальные недели будутпроходить пленарные заседания Думы и ее Совета, также депутаты будут работать вкомитетах и комиссиях.Напомним, что на минувшей неделе Совет Госдумы принялрешение о продлении работы в весеннюю сессию – до этого предполагалось, чтопоследнее заседание пройдет 19 июля, теперь оно намечено на 26 июля. По словамОльги Савастьяновой, такое решение было принято в связи с большим объемом нерассмотренныхзаконопроектов.Что касается ближайших планов, то на 21 июня Госдума пригласитвице-премьера Дмитрия Козака и главу ФАС Игоря Артемьева для обсуждения резкогороста цен на бензин. Депутаты хотят узнать у ответственных чиновников причины,которые привели к повышению стоимости топлива. Кроме того, 21 июня на ОхотныйРяд придет для общения с депутатами уполномоченный по правам человека ТатьянаМоскалькова.В марте 2018 года депутаты Госдумы получили больше временидля работы в регионах из-за спроса на такую деятельность на местах. Раньше заседанияСовета палаты проходили во вторник и четверг, пленарные заседания палаты – всреду и в пятницу. Изменение графика позволило депутатам уже в четверг вечеромвыезжать в свои регионы для работы с избирателями.О важности работы в регионах и сотрудничестве сзаконодателями на местах спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил не раз. Послевыступления президента с посланием Федеральному собранию, он предложил создатьрабочие группы при региональных законодательных органах для реализации этогодокумента.Обратная связь с местными законодателями, выразил уверенность Володин,позволит повысить качество принимаемых нормативно-правовых актов. По егомнению, было бы правильно создать подобные рабочие группы при каждомзаксобрании субъекта Федерации.Володин также отмечал важность выстраивания коммуникаций сизбирателями в регионах и решать вопросы повышения эффективностипредставительских и контрольных функций законодательной ветви власти. "Этивопросы мы планируем в рамках работы Госдумы делать не просто приоритетными, ачтобы они были основополагающими", – сказал спикер на заседании Советазаконодателей в декабре 2016 года.