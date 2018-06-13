За неделю до единого дня голосования депутаты Госдумы отправятся
в регионы. Согласно утвержденному порядку работы на осеннюю сессию,
парламентарии начнут ее с региональной недели.
За неделю до единого дня голосования депутаты Госдумы отправятся
в регионы. Согласно утвержденному порядку работы на осеннюю сессию,
парламентарии начнут ее с региональной недели.
Осенняя сессия Госдумы продлится с 27 августа по 31 декабря.
В соответствии с принятым постановлением, утверждены даты региональных недель,
пленарных заседаний, заседаний Совета палаты, а также работа депутатов в
комитетах и комиссиях, сообщила глава комитета по контролю и регламенту Ольга
Савастьянова.
В соответствии с документом, с 27 августа до единого дня
голосования, 9 сентября парламентарии будут работать в регионах. Также
региональные недели запланированы с 1 по 7 октября, с 29 октября по 4 ноября, с
26 ноября по 2 декабря и с 24 декабря по 31 декабря. В остальные недели будут
проходить пленарные заседания Думы и ее Совета, также депутаты будут работать в
комитетах и комиссиях.
Напомним, что на минувшей неделе Совет Госдумы принял
решение о продлении работы в весеннюю сессию – до этого предполагалось, что
последнее заседание пройдет 19 июля, теперь оно намечено на 26 июля. По словам
Ольги Савастьяновой, такое решение было принято в связи с большим объемом нерассмотренных
законопроектов.
Что касается ближайших планов, то на 21 июня Госдума пригласит
вице-премьера Дмитрия Козака и главу ФАС Игоря Артемьева для обсуждения резкого
роста цен на бензин. Депутаты хотят узнать у ответственных чиновников причины,
которые привели к повышению стоимости топлива. Кроме того, 21 июня на Охотный
Ряд придет для общения с депутатами уполномоченный по правам человека Татьяна
Москалькова.
В марте 2018 года депутаты Госдумы получили больше времени
для работы в регионах из-за спроса на такую деятельность на местах. Раньше заседания
Совета палаты проходили во вторник и четверг, пленарные заседания палаты – в
среду и в пятницу. Изменение графика позволило депутатам уже в четверг вечером
выезжать в свои регионы для работы с избирателями.
О важности работы в регионах и сотрудничестве с
законодателями на местах спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил не раз. После
выступления президента с посланием Федеральному собранию, он предложил создать
рабочие группы при региональных законодательных органах для реализации этого
документа.
Обратная связь с местными законодателями, выразил уверенность Володин,
позволит повысить качество принимаемых нормативно-правовых актов. По его
мнению, было бы правильно создать подобные рабочие группы при каждом
заксобрании субъекта Федерации.
Володин также отмечал важность выстраивания коммуникаций с
избирателями в регионах и решать вопросы повышения эффективности
представительских и контрольных функций законодательной ветви власти. "Эти
вопросы мы планируем в рамках работы Госдумы делать не просто приоритетными, а
чтобы они были основополагающими", – сказал спикер на заседании Совета
законодателей в декабре 2016 года.