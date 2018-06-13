Отмечает юбилей человек, которому приходится объяснять телезрителям причины капризов погоды: 70 лет исполнилось руководителю Гидрометцентра России Роману Вильфанду. Он пришел в Гидромет 45 лет назад, и вот уже почти два десятилетия его называют главным синоптиком страны.

Отмечает юбилей человек, которому приходится объяснять телезрителям причины капризов погоды: 70 лет исполнилось руководителю Гидрометцентра России Роману Вильфанду.Он пришел в Гидромет 45 лет назад, и вот уже почти два десятилетия его называют главным синоптиком страны. Роман Вильфанд — доктор наук, он, в частности, занимается проблемами долгосрочных перемен погоды.Ранее Роман Вильфанд сообщил, что оставляет свой пост, который занимал с 2001 года. По словам Вильфанда, приказ вышел 6 июня. "Я перехожу в должность вполне симпатичную — научный руководитель Гидрометцентра России", — сказал он, напомнив, что согласно закону предельный возраст директора НИИ может составлять 65 лет, а в особых случаях — по ходатайству ученого совета и коллектива и с одобрения работодателя — достигать 70 лет, но не более.