Подача электроэнергии в Крым по энергомосту восстановлена. По данным Россетей, на это потребовалось немногим больше часа. Две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста были введены в работу уже через 40 минут.

Подача электроэнергии в Крым по энергомосту восстановлена. По данным "Россетей", на это потребовалось немногим больше часа.Как сообщили "Интерфаксу" в ПАО "Россети", две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста были введены в работу уже через 40 минут и в полном объеме все 4 линии и оба автотрансформатора поставлены под напряжение в 16:20 по московскому времени. В настоящий момент переток мощности осуществляется в полном объеме.Территория республики Крым и Севастополя из-за срабатывания автоматики была отключена от энергоснабжения. Как сообщило Минэнерго, отключение произошло на подстанции "Тамань" (находится на территории Краснодарского края). Из-за срабатывания автоматики произошло погашение двух автотрансформаторов. Причины ЧП устанавливаются.