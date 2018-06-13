Отключение электричества и частично мобильной связи произошло в Симферополе и Севастополе.

Отключение электричества и частично мобильной связи произошло в Симферополе и Севастополе.Как передает "Интерфакс", света нет в разных районах крымской столицы, в том числе, в центре и в спальных районах. Неработающие светофоры вызвали автомобильные заторы в столице полуострова. Местные жители сообщают о проблемах с мобильной связью.Подобные проблемы наблюдаются и в Севастополе.Как сообщил ТАСС информированный источник в экстренных службах, причиной отключения электричества в Крыму могла стать авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае. В данное время подключаются резервные источники питания.