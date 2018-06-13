Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл в Санкт-Петербурге выбрал фаворитом первого матча чемпионата мира по футболу Россию.

Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл в Санкт-Петербурге выбрал фаворитом первого матча чемпионата мира по футболу Россию.Как передает ТАСС, во время процедуры пророчества, которая проходила в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу 2018, усатый оракул выбрал после некоторого раздумья миску с кормом с флагом Российской Федерации.Свою необычную карьеру Ахилл начал в 2017 году, когда точно предсказал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге.В течение года белоснежный эрмитажный кот готовился к работе на чемпионате мира-2018 — участвовал в публичных мероприятиях, тренируясь давать верные прогнозы, не отвлекаясь на присутствие незнакомых людей и вспышки фотокамер. Сеансы предсказаний на ЧМ-2018 будут проходить в здании Эрмитажа.Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут в 11 города страны с 14 июня по 15 июля 2018 года.