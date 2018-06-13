Суммарный доход Международной федерации футбола от проведения чемпионата мира по футболу составит 6,1 миллиарда долларов. Это на 10% выше, чем организация планировала ранее.

Суммарный доход Международной федерации футбола от проведения чемпионата мира по футболу составит 6,1 миллиарда долларов. Это на 10% выше, чем организация планировала ранее.Отмечается, что выручка ФИФА от турнира в России будет на 1,3 млрд долларов больше, чем от чемпионата мира в Бразилии четыре года назад. Основной доход ФИФА получит от крупнейших спонсоров организации и самого турнира (1,65 млрд долларов).При этом затраты России на проведение оценивается в 13,2 млрд долларов, сообщает Forbes.ru. Экономический эффект с 2013 по 2018 год Правительством РФ оценивается в 867 млрд рублей, что составляет 1% от годового ВВП.