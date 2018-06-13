Мы все с нетерпением ждем начала грандиозного спортивного мероприятия – Чемпионата мира по футболу, тем более что он впервые пройдет в нашей стране! СДМ-Банк предлагает не оставаться в стороне от этого праздника, а стать частью масштабного события!
Мы все с нетерпением ждем начала грандиозного спортивного мероприятия – Чемпионата мира по футболу, тем более что он впервые пройдет в нашей стране! СДМ-Банк предлагает не оставаться в стороне от этого праздника, а стать частью масштабного события!
На странице стартовал конкурс
"Футбольное лето 2018". "Футбольное лето" – это проект, который дает
возможность проверить свою интуицию: угадать результаты матчей и ответить на
"вопросы дня". По итогам будут посчитаны правильные
ответы участников и выявлены победители, которые получат тематические призы.
Причем, ценные призы получит не только тройка финалистов, но и участники,
набравшие по итогам конкурса достаточное количество баллов (от 950 до 1250).
Главный приз
– складной игровой стол для футбола Azteka. Приз за 2
место – компактная экшн-камера GoPro HERO4
Session; за 3 место
– мяч Telstar, официальный футбольный мяч ЧМ 2018.
Поощрительные призы для самых активных: рюкзак с символикой ЧМ 2018 (необходимо
набрать не менее 1250 баллов);
фитнес-трекеры/браслеты (1200
баллов); сертификат на посещение спорт-бара (1100 баллов); спортивные наушники JBL (1050 баллов); набор уникальных монет со стадионами ЧМ 2018 (1000 баллов) и полная Энциклопедия
футбола для детей и взрослых (950 баллов).
Подарки можно будет получить в любом удобном отделении банка.
Для того,
чтобы принять участие в конкурсе необходимо зайти на страничку игры и пройти
обязательную регистрацию. После этого все зарегистрированные участники могут начинать
пробовать свои силы. За все правильные ответы и верно угаданные результаты
матчей каждый участник получает баллы. Рейтинг самых активных в онлайн режиме
можно будет отслеживать на главной страничке конкурса.
Онлайн-игра пройдет
до 15 июля 2018 года. Итоги конкурса
будут подведены сразу по окончании Чемпионата и подсчета баллов – 17 июля
2018 года. Принять участие в конкурсе СДМ-Банка могут все желающие.
Желаем всем
удачи в конкурсе!