Мы все с нетерпением ждем начала грандиозного спортивного мероприятия – Чемпионата мира по футболу, тем более что он впервые пройдет в нашей стране! СДМ-Банк предлагает не оставаться в стороне от этого праздника, а стать частью масштабного события!

Мы все с нетерпением ждем начала грандиозного спортивного мероприятия – Чемпионата мира по футболу, тем более что он впервые пройдет в нашей стране! СДМ-Банк предлагает не оставаться в стороне от этого праздника, а стать частью масштабного события!На странице стартовал конкурс"Футбольное лето 2018". "Футбольное лето" – это проект, который даетвозможность проверить свою интуицию: угадать результаты матчей и ответить на"вопросы дня". По итогам будут посчитаны правильныеответы участников и выявлены победители, которые получат тематические призы.Причем, ценные призы получит не только тройка финалистов, но и участники,набравшие по итогам конкурса достаточное количество баллов (от 950 до 1250).Главный приз– складной игровой стол для футбола Azteka. Приз за 2место – компактная экшн-камера GoPro HERO4Session; за 3 место– мяч Telstar, официальный футбольный мяч ЧМ 2018.Поощрительные призы для самых активных: рюкзак с символикой ЧМ 2018 (необходимонабрать не менее 1250 баллов);фитнес-трекеры/браслеты (1200баллов); сертификат на посещение спорт-бара (1100 баллов); спортивные наушники JBL (1050 баллов); набор уникальных монет со стадионами ЧМ 2018 (1000 баллов) и полная Энциклопедияфутбола для детей и взрослых (950 баллов).Подарки можно будет получить в любом удобном отделении банка.Для того,чтобы принять участие в конкурсе необходимо зайти на страничку игры и пройтиобязательную регистрацию. После этого все зарегистрированные участники могут начинатьпробовать свои силы. За все правильные ответы и верно угаданные результатыматчей каждый участник получает баллы. Рейтинг самых активных в онлайн режимеможно будет отслеживать на главной страничке конкурса.Онлайн-игра пройдетдо 15 июля 2018 года. Итоги конкурсабудут подведены сразу по окончании Чемпионата и подсчета баллов – 17 июля2018 года. Принять участие в конкурсе СДМ-Банка могут все желающие.Желаем всемудачи в конкурсе!