Галс-Девелопмент заключила договор с компанией Волей Гранд на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера.

"Галс-Девелопмент" заключила договор с компанией "Волей Гранд" на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера. Match Point — комплекс апартаментов со спортивной волейбольной ареной, который возводится на улице Василисы Кожиной, владение 13. Общая площадь проекта составляет 205 900 квадратных метров. Генеральный подрядчик — ЗАО "ФОДД Констракшн". Архитектурные решения комплекса разработаны мастерской "Группа АБВ". Финансовый партнер проекта — Банк ВТБ (ПАО).По условиям договора, компания "Галс-Девелопмент" берет на себя обязательства по управлению строительством и проектированием МФК Match Point, контролю качества работ и соответствию объекта всем необходимым стандартам, соблюдению сроков строительства и вводу объекта в эксплуатацию. Также компания будет осуществлять реализацию апартаментов.Апартаменты площадью от 28 квадратных метров до 185 квадратных метров предлагаются к продаже в формате shell&core. Часть помещений — 800 апартаментов с отделкой общей площадью 46 000 квадратных метров и 800 машиномест — приобретена Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (ДОМ.РФ) в 2016 году."Fee-девелопмент — перспективное направление ведения бизнеса, которое становится все более востребованным в нашей стране. МФК Match Point — наш первый проект в данном формате, мы готовы выполнить все обязательства перед покупателями и завершить объект качественно и в срок. До конца года генеральный подрядчик — компания "ФОДД" — планирует завершить монолитные работы. Окончание всего строительства запланировано на конец 2019 года", — сообщил Сергей Калинин, президент ПАО "Галс-Девелопмент".МФК Match Point возводится на площади 2,72 га в непосредственной близости от Кутузовского проспекта и станции метро "Парк Победы". Жилая часть комплекса, состоящая из 4 секций переменной этажности от 13 до 28 этажей, включает в себя 1609 апартаментов. Жилые корпуса объединены трехуровневой подземной парковкой на 1602 места. Волейбольная арена общей площадью 23 000 квадратных метров рассчитана на 3500 зрителей. По окончании строительства комплекс станет новой тренировочной базой для спортивного общества "Динамо".Компания "Галс-Девелопмент" входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов составляет 1,6 миллиона квадратных метров. За 2014-2017 годы компания построила и ввела в эксплуатацию такие знаковые городские объекты, как "Центральный детский магазин на Лубянке", элитные кварталы "Литератор", Wine House, "Театральный дом", МФК "IQ-квартал" в ММДЦ "Москва-Сити" и другие. Объекты компании многократные победители российских и международных премий Urban Awards, CRE Awards, FIABCI Prix d'Excellence и т.д.