Порошенко хочет выпить яду и воскреснуть как Бабченко. Генсек ОБСЕ узнав об этом — даже не удивляется. И если первая часть рассказа — очередной розыгрыш пранкеров, то реакция европейского чиновника — самая настоящая.

Порошенко хочет выпить яду и воскреснуть как Бабченко. Генсек ОБСЕ узнав об этом — даже не удивляется. И если первая часть рассказа — очередной розыгрыш пранкеров, то реакция европейского чиновника — самая настоящая.Вопреки сложившейся традиции, генсек ОБСЕ позвонил пранкерам сам. Узнав от коллег номер, который Вован и Лексус неоднократно оставляли для связи европейским чиновникам, Томас Гремингер поднял трубку. И решил поговорить. Как он думал, с премьер-министром Армении Николом Пашиняном."Мы делали пранк с Борисом Джонсоном и еще с несколькими европейскими политиками, которых мы выложим попозже. После этого через, по-моему, день нам на телефон, который мы оставляли, позвонили из приемной как раз главы ОБСЕ. И мы очень удивились, почему, откуда они узнали этот номер. Оказалось, что номер, как говорится, пошел по рукам", — рассказал Владимир Кузнецов (Вован), пранкер.Воспользовавшись ситуаций, пранкеры решили поговорить про Украину. Точнее, про Минские договоренности. От имени армянского премьера заявили: Киев соглашения, очевидно, нарушает. И вопреки официальной риторике ОБСЕ, со стороны главы организации встретили абсолютное понимание."Мне бы просто хотелось узнать лично для себя, кто виновен в том, что процесс остановился?" – спросил лже Пашинян."Я полагаю, что Минские соглашения содержат ряд взаимосвязанных условий политического характера и условий по обеспечению безопасности, и полагаю, что сейчас недостаточно политической воли для того, чтобы выполнить и первые, и вторые условия. Полагаю, в Киеве не хватает [политической] воли для того, чтобы предпринять конкретные действия по выполнению политических условий", — ответил Гремингер.Но соблюдать взятые на себя обязательства Киеву — недосуг. Ведь все силы сейчас брошены на спецоперацию имени Аркадия Бабченко. В разговоре с генсеком ОБСЕ пранкеры поднимают тему невинно убиенного и чудом воскресшего журналиста. Напоминают: фоторобот киллера — официально обнародованный украинскими властями, — словно специально срисовывали с фотографии армянского премьер-министра: "Возраст 40-45, рост 175-180, телосложение среднее, имеется живот".Конечно, подобные, как принято говорить на Украине, "спецоперации" СБУ без объяснений, без каких-то на то необходимых поводов, — фактически, лживые инсценировки, — конечно же, создают для Украины репутационный ущерб. В том числе, в глазах ближайших вчерашних союзников, который она не заметит", — прокомментировал Александр Асафов, политолог.Чтобы довести ситуацию до абсурда, в определенный момент к беседе генсека ОБСЕ с пранкером Лексусом присоединяется и Вован. Под видом украинского премьера Гройсмана он сообщает о новых откровенно бредовых планах Порошенко. Говорит, тот хочет отравиться как Скрипаль и воскреснуть — как Бабченко. Но Гремингер в ответ даже не удивился."Услышал по поводу якобы того, что в скором времени, как раз на этой неделе, президент Порошенко должен быть отравлен, убит как-то. И буквально через пару дней воскреснуть. Он сказал, что это какое-то безумие. А я как Гройсман сказал: да, я тоже ему говорю, но он меня не слушает. Может, вы как-то можете повлиять на него?" – рассказал пранкер Вован.А вот настоящая, а не выдуманная история — в которой ОБСЕ могла бы повлиять на Петра Порошенко, — это арест главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского. Генсек подтвердил: представитель Организации по вопросам свободы СМИ лично писал украинскому президенту. Только ответа, похоже, не получил."Опять же, я думаю, это возвращает нас к вопросу свободы СМИ. Я думаю, что необходимо уважать всю критику. Думаю, что это, определённо, контрпродуктивно также с точки зрения международной репутации Украины. Людей… эээ… журналистов сажают в тюрьму, заставляют молчать… Не думаю, что Украина хочет, чтобы международное сообщество ее так воспринимало", — отметил Гремингер."Думаю, что вы можете порекомендовать мне посоветовать моему другу, Премьер-министру Гройсману, что намного лучше его освободить (журналиста)?", — задал вопрос Лексус.В ответ со смехом Гремингер сообщил: "Я думаю, что международное сообщество это хорошо воспримет. И я думаю, что это может многих удивить. Я бы это точно приветствовал. И я думаю, что международное сообщество к этому хорошо отнесется".Впрочем, международное сообщество, судя по всему, очень плохо понимает, чего же именно хочет Украина. Выяснить это генсек ОБСЕ планирует в середине июля, когда будет в Киеве. Говорит, заинтересован в серьезном разговоре. Осталось только понять, насколько взаимным окажется этот интерес.