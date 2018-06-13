«Газпром-медиа Матч» и «Ростелеком» представляют совместный проект – телеканал «Матч! Ультра», вещание которого стартовало 13 июня. 100% эфира телеканала будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Канал будет работать только во время проведения чемпионата – по 15 июля. «Ростелеком» является официальным Региональным спонсором FIFA 2018™.

Газпром-медиа Матч и Ростелеком представляют совместный проект – телеканал Матч! Ультра, вещание которого стартовало 13 июня. 100% эфира телеканала будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Канал будет работать только во время проведения чемпионата – по 15 июля. Ростелеком является официальным Региональным спонсором FIFA 2018™.Матч! Ультра будет вещать в сверхвысоком качестве. Канал уникален тем, что 24 часа в сутки будет транслировать матчи FIFA 2018™, а между ними зрителям будут доступны авторские программы и ток-шоу о чемпионате. На канале не будет никакой рекламы. Матч! Ультра получает приоритет для показа эксклюзивов о мундиале. Это означает, что эксклюзивная информация про FIFA 2018™ будет в первую очередь появляться на тематическом канале Матч! Ультра и лишь затем – на других площадках субхолдинга ГПМ Матч.В эфире канала появятся премьерные выпуски программ Портреты игроков Чемпионата мира, Дорога в Россию и много другого тематического контента. Съемки будут проводиться в знаменитой 8-ой студии Останкино, которая знакома зрителям по таким проектам как 8-16, Разогрев, Английский акцент и другим программам, выходящим на тематическом канале Наш футбол. В преддверии чемпионата студия будет полностью переоборудована и подготовлена для эфиров с использованием самых современных технологий.Ведущими и комментаторами на новом канале станут известные российским поклонникам футбола лица телеканала Матч ТВ. Одно из новшеств и отличий Матч! Ультра – у многих ведущих и комментаторов появятся видеоблоги на канале, где они будут делиться со зрителями эксклюзивной информацией в своей уникальной узнаваемой манере.Мы рады подарить зрителям нашего Интерактивного ТВ, среди которых много болельщиков, специальный тематический телеканал. Он будет полностью посвящен только одному событию – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™ – и просуществует всего один месяц, но, уверен, надолго останется в памяти зрителей. Важно, что на канале не будет телерекламы, то есть ничто не будет отвлекать внимание зрителей от матчей и их обсуждения. Канал будет транслироваться в формате HD+, максимально приближенном по характеристикам к 4К, что позволит рассмотреть мельчайшие детали игры и передать 100% эмоционального накала, – отметил президент Ростелекома Михаил Осеевский.Для современного зрителя качество телевизионной картинки является одним из главных и определяющих факторов при выборе канала для просмотра нужного контента. Чемпионат мира – важнейшее событие в мире спорта. Многие зрители хотели бы видеть 100% футбола без всякой рекламы, и мы рады предоставить такую уникальную возможность. Ни один из каналов не может похвастаться такими комфортными условиями для болельщиков, – рассказала главный продюсер Матч ТВ Наталья Билан.На период проведения мундиаля канал заменит Матч планета, вещание которого в прежнем формате возобновится 16 июля.* * *Интерактивное ТВ – это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества. На ней любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 230 телеканалов, в том числе 85 – в формате HD, более 17 тысяч фильмов и сериалов в сервисе Видеопрокат, а также максимальный набор дополнительных сервисов (Управление просмотром, Родительский контроль, Караоке и др.).С бесплатным сервисом Мультискрин телевизионный и видеоконтент Интерактивного ТВ доступен на любом экране. Всего сервис поддерживает подключение до пяти экранов – телевизоры с помощью стандартной ТВ-приставки, OTT-приставки или с помощью приложения в Smart TV, смартфоны и планшеты с помощью мобильного приложения, компьютеры и ноутбуки с помощью видеопортала .* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.