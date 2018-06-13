Первый вопрос, возникающий в момент открытия двери обновленного
Infiniti QX80: что я тут делаю? Не банкир и не газовый магнат, а так –
покататься пришел. Впрочем, после благополучного подъема в салон и взгляда с
высоты на крыши припаркованных рядом автомобилей все становится на свои места.
Первый вопрос, возникающий в момент открытия двери обновленного
Infiniti QX80: что я тут делаю? Не банкир и не газовый магнат, а так –
покататься пришел. Впрочем, после благополучного подъема в салон и взгляда с
высоты на крыши припаркованных рядом автомобилей все становится на свои места.
"Пристегните ремни, наш самолет готов к взлету", – говорит
внутренний голос. И действительно, японские инженеры, как всегда, постарались
на славу и в чем-то даже превзошли конкурентов в классе. Не хватает только
крыльев, чтобы поднять в воздух этого трехтонного атлета-тяжеловеса со всеми атрибутами
люксовой комплектации, какие только можно себе представить.
Огромный салон с сиденьями, похожими на массажные кресла,
как будто создан для жизни, а не для передвижения по дорогам. Здесь все
красиво, функционально и комфортно: можно уйти в нирвану под какую-нибудь музыку
для релаксации, ласкающую слух из 15 динамиков. Впрочем, как альтернатива –
живой рок-концерт, чем я и воспользовался, вставив свою флешку в один из двух USB-портов.
Водительское сидение регулируется электроприводом в восьми
направлениях и помнит настройки пилотов. Легким нажатием кнопочек и рычажков оно
ездит во всех плоскостях с таким запасом, что за руль можно посадить ну о-о-очень
тучного водителя. Мне с моими средними габаритами по росту и весу 183-82 было в
нем вполне комфортно.
Из "фишечек" QX80 стоит отметить салонное зеркало заднего
вида, работающее в двух режимах: классическом и цифровом. После того как вы
протестируете второй, к первому – гарантирую – возврата не будет! Картинка с HD-камеры, расположенной под
козырьком задней двери, настолько реалистична, что создается впечатление, что
смотришь не видеотрансляцию, а на отражение. Только в нем нет ни вида
салона, ни деталей кузова, ни жующих пассажиров, а исключительно – вид сзади
автомобиля, да к тому же метра на полтора с каждой стороны шире, чем в
классическом зеркальном варианте.
Боковые зеркала-лопухи можно даже не регулировать: обзор в
них превосходный, а для тех, кто вдруг захочет все-таки выставить их под себя,
есть автоматический режим настройки. Можно сделать это и вручную классическим
способом (не путать с открываем окна и последующими движениями левой рукой в
классике АвтоВАЗа!).
Камеры кругового обзора предупредят звуковыми и световыми
сигналами об автомобиле в слепой зоне, а также при приближении препятствия сзади
или спереди. Если включить соответствующие электронные системы, которыми QX80
нашпигован, как мощнейший игровой компьютер, то никуда, наверное, и не
врежетесь. Правда, стоит сказать, что в "день жестянщика" в кюветах загородных
дорог я каждый год наблюдаю исключительно автомобили от трех миллионов рублей.
Вывод: на ABS, EBD, VDS,
BA, TCS надейся – а сам не плошай!
Про багажник этого перекачанного монстра можно и не говорить:
создается впечатление, что при сложенном втором ряде сидений перед тобой малогабаритная
однушка без мебели или гараж для "Оки". В объем около полутора тысячи
литров войдет интерьер небольшого дачного домика. Вот только кто его туда загрузит?
Очевидно, что ездят на таких машинах не владельцы участков в садовых
товариществах.
Именно поэтому потенциальных водителей премиум-внедорожника
Infiniti QX80 вы вряд ли встретите на рыбалке или в непроходимом лесу. Скорее – в банке или в офисе нефтяной компании. Да и, честно говоря, по бездорожью этот трехтонник передвигается с некоторой
одышкой: низкий свес переднего бампера и длина более пяти метров дают о себе
знать. В песчаных дюнах, где мне довелось прокатиться, к слову, был потерян
передний госномер, а следы песка наблюдались на всем бампере.
Но это еще не самое страшное: положить на бок эту махину,
судя по ощущениям, можно не только на бездорожье, но и на вполне средней
российской дороге. Достаточно будет неглубокой ямки.
Несмотря на наличие гидравлической системы ограничения
колебаний кузова и полностью независимой подвески, в крутых поворотах на привычной
скорости QX80 ведет себя не очень
уверенно: зад традиционно стремится на встречку, а слишком мягкий руль не
передает ощущений полной управляемости автомобилем. Как следствие – нога
интуитивно тянется к тормозу с целью удержать полосу, но если летом это
движение можно себе позволить, то зимой лучше вообще "тошнить" за городом 60
километров в час, что для такой машины как-то не солидно.
Как ни странно, разгоняется этот зверь до ста достаточно
быстро – за семь с половиной секунд. На светофоре можно сделать всех, но в
режиме города, увешанного камерами, телефон будет разрываться от уведомлений о штрафах.
Останавливается машина на уклонах достаточно неохотно,
несмотря на наличие дисковых тормозов спереди и сзади. Но тут нужно просто
привыкнуть и всегда помнить, что под тобой – три тонны чистого веса.
Где раздолье для QX80, так это на скоростной прямой трассе:
неровности совсем не ощущаются. Машина идет ровно, как будто вот-вот
поднимется к небу. Рычание V-образной трехсотсильной восьмерки объемом 5,6
литра радует слух при легком нажатии на педаль газа при скорости в 90 километров в час. При
этом, как утверждает производитель, аэродинамика автомобиля подразумевает нулевую
подъемную силу. К взлету не готова – как бы говорит нам машина.
По сравнению с предыдущей версией у обновленного QX80 есть
несколько заметных и приятных глазу изменений. Новый дизайн светодиодных фар и
их положение придают автомобилю брутальность и агрессивность. Более высокая и
широкая решетка радиатора выглядит ярко и объемно, а двойная контрастная
прострочка кожи в салоне делают автомобиль внутри мягким и почти домашним.
В целом, ездить на Infiniti QX80 комфортно и приятно, но
только по городу и ровному шоссе. Для экстремальных маршрутов на рыбалку или
охоту, пожалуй, стоит выбрать что-то менее пафосное и люксовое.
INFINITI QX80
Цена, руб.
5 260 000
Цена в минимальной конфигурации,
руб.
4 855 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.)
5552 / 298
Привод
полный
Разгон 0-100, сек.
7,5
Смешанный расход (на сайте /
тест-драйв), л/100 км
14,5 / 15,2
Снаряженная масса, кг
2817
Длина/ширина/высота, мм
5340/2030/1925
Дорожный просвет, мм
234
Объем багажника, л
1404