Первый вопрос, возникающий в момент открытия двери обновленного Infiniti QX80: что я тут делаю? Не банкир и не газовый магнат, а так – покататься пришел. Впрочем, после благополучного подъема в салон и взгляда с высоты на крыши припаркованных рядом автомобилей все становится на свои места.

Первый вопрос, возникающий в момент открытия двери обновленногоInfiniti QX80: что я тут делаю? Не банкир и не газовый магнат, а так –покататься пришел. Впрочем, после благополучного подъема в салон и взгляда свысоты на крыши припаркованных рядом автомобилей все становится на свои места."Пристегните ремни, наш самолет готов к взлету", – говоритвнутренний голос. И действительно, японские инженеры, как всегда, постаралисьна славу и в чем-то даже превзошли конкурентов в классе. Не хватает толькокрыльев, чтобы поднять в воздух этого трехтонного атлета-тяжеловеса со всеми атрибутамилюксовой комплектации, какие только можно себе представить.Огромный салон с сиденьями, похожими на массажные кресла,как будто создан для жизни, а не для передвижения по дорогам. Здесь всекрасиво, функционально и комфортно: можно уйти в нирвану под какую-нибудь музыкудля релаксации, ласкающую слух из 15 динамиков. Впрочем, как альтернатива –живой рок-концерт, чем я и воспользовался, вставив свою флешку в один из двух USB-портов.Водительское сидение регулируется электроприводом в восьминаправлениях и помнит настройки пилотов. Легким нажатием кнопочек и рычажков оноездит во всех плоскостях с таким запасом, что за руль можно посадить ну о-о-оченьтучного водителя. Мне с моими средними габаритами по росту и весу 183-82 было внем вполне комфортно.Из "фишечек" QX80 стоит отметить салонное зеркало заднеговида, работающее в двух режимах: классическом и цифровом. После того как выпротестируете второй, к первому – гарантирую – возврата не будет! Картинка с HD-камеры, расположенной подкозырьком задней двери, настолько реалистична, что создается впечатление, чтосмотришь не видеотрансляцию, а на отражение. Только в нем нет ни видасалона, ни деталей кузова, ни жующих пассажиров, а исключительно – вид сзадиавтомобиля, да к тому же метра на полтора с каждой стороны шире, чем вклассическом зеркальном варианте.Боковые зеркала-лопухи можно даже не регулировать: обзор вних превосходный, а для тех, кто вдруг захочет все-таки выставить их под себя,есть автоматический режим настройки. Можно сделать это и вручную классическимспособом (не путать с открываем окна и последующими движениями левой рукой вклассике АвтоВАЗа!).Камеры кругового обзора предупредят звуковыми и световымисигналами об автомобиле в слепой зоне, а также при приближении препятствия сзадиили спереди. Если включить соответствующие электронные системы, которыми QX80нашпигован, как мощнейший игровой компьютер, то никуда, наверное, и неврежетесь. Правда, стоит сказать, что в "день жестянщика" в кюветах загородныхдорог я каждый год наблюдаю исключительно автомобили от трех миллионов рублей.Вывод: на ABS, EBD, VDS,BA, TCS надейся – а сам не плошай!Про багажник этого перекачанного монстра можно и не говорить:создается впечатление, что при сложенном втором ряде сидений перед тобой малогабаритнаяоднушка без мебели или гараж для "Оки". В объем около полутора тысячилитров войдет интерьер небольшого дачного домика. Вот только кто его туда загрузит?Очевидно, что ездят на таких машинах не владельцы участков в садовыхтовариществах.Именно поэтому потенциальных водителей премиум-внедорожникаInfiniti QX80 вы вряд ли встретите на рыбалке или в непроходимом лесу. Скорее – в банке или в офисе нефтяной компании. Да и, честно говоря, по бездорожью этот трехтонник передвигается с некоторойодышкой: низкий свес переднего бампера и длина более пяти метров дают о себезнать. В песчаных дюнах, где мне довелось прокатиться, к слову, был потерянпередний госномер, а следы песка наблюдались на всем бампере.Но это еще не самое страшное: положить на бок эту махину,судя по ощущениям, можно не только на бездорожье, но и на вполне среднейроссийской дороге. Достаточно будет неглубокой ямки.Несмотря на наличие гидравлической системы ограниченияколебаний кузова и полностью независимой подвески, в крутых поворотах на привычнойскорости QX80 ведет себя не оченьуверенно: зад традиционно стремится на встречку, а слишком мягкий руль непередает ощущений полной управляемости автомобилем. Как следствие – ногаинтуитивно тянется к тормозу с целью удержать полосу, но если летом этодвижение можно себе позволить, то зимой лучше вообще "тошнить" за городом 60километров в час, что для такой машины как-то не солидно.Как ни странно, разгоняется этот зверь до ста достаточнобыстро – за семь с половиной секунд. На светофоре можно сделать всех, но врежиме города, увешанного камерами, телефон будет разрываться от уведомлений о штрафах.Останавливается машина на уклонах достаточно неохотно,несмотря на наличие дисковых тормозов спереди и сзади. Но тут нужно простопривыкнуть и всегда помнить, что под тобой – три тонны чистого веса.Где раздолье для QX80, так это на скоростной прямой трассе:неровности совсем не ощущаются. Машина идет ровно, как будто вот-вотподнимется к небу. Рычание V-образной трехсотсильной восьмерки объемом 5,6литра радует слух при легком нажатии на педаль газа при скорости в 90 километров в час. Приэтом, как утверждает производитель, аэродинамика автомобиля подразумевает нулевуюподъемную силу. К взлету не готова – как бы говорит нам машина.По сравнению с предыдущей версией у обновленного QX80 естьнесколько заметных и приятных глазу изменений. Новый дизайн светодиодных фар иих положение придают автомобилю брутальность и агрессивность. Более высокая иширокая решетка радиатора выглядит ярко и объемно, а двойная контрастнаяпрострочка кожи в салоне делают автомобиль внутри мягким и почти домашним.В целом, ездить на Infiniti QX80 комфортно и приятно, нотолько по городу и ровному шоссе. Для экстремальных маршрутов на рыбалку илиохоту, пожалуй, стоит выбрать что-то менее пафосное и люксовое.INFINITI QX80Цена, руб.5 260 000Цена в минимальной конфигурации,руб.4 855 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)5552 / 298ПриводполныйРазгон 0-100, сек.7,5Смешанный расход (на сайте /тест-драйв), л/100 км14,5 / 15,2Снаряженная масса, кг2817Длина/ширина/высота, мм5340/2030/1925Дорожный просвет, мм234Объем багажника, л1404