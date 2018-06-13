Футболист сборной России и московского ЦСКА Александр Головин может сменить клубную прописку уже до начала предстоящего чемпионата мира-2018. Сообщается, что полузащитник может стать игроком итальянского Ювентуса.

Футболист сборной России и московского ЦСКА Александр Головин может сменить клубную прописку уже до начала предстоящего чемпионата мира-2018. Сообщается, что полузащитник может стать игроком итальянского "Ювентуса".Руководители туринского клуба не желают медлить с готовящейся сделкой из-за того, что опасаются повышения стоимости игрока после мирового первенства. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport Mediaset, туринцы договорились с ЦСКА о стоимости в 20 миллионов евро. Сторонам осталось проработать оставшиеся детали трансфера.Сам Головин, находящийся на данный момент в расположении национальной сборной России, дал добро на переход в "Ювентус". Информацию о готовящемся трансфере подтвердил также и генеральный директор "старой синьоры" Джузеппе Маротта.