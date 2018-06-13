Принадлежащая Facebook визуальная соцсеть Instagram разрешила брендам встраивать рекламу своей продукции прямо в истории. Нажав на стикер с изображением корзины, пользователь сможет получить больше информации о товаре.

Принадлежащая Facebook "визуальная" соцсеть Instagram разрешила брендам встраивать рекламу своей продукции прямо в "истории". Нажав на стикер с изображением корзины, пользователь сможет получить больше информации о товаре.Первым доступ к новой функции был открыт трем крупным производителям одежды — Adidas, Louis Vuitton и Aritzia. Об этом сообщается в блоге компании. Покупать товары, листая "истории", можно будет в ближайшие дни.По собственной статистике Instagram на ноябрь прошлого года, "историями" ежедневно пользуются свыше 300 миллионов человек. Аудитория самого сервиса насчитывает более 800 миллионов пользователей.∎Instagram разрешил репостить "истории" читайте такжеНа прошлой неделе у пользователей Instagram, упомянутых в "истории", появилась возможность сделать репост фотографии или видео, в которым они были отмечены. В репостах имя человека, разместившего первоначальную "историю", будет указано в самом верху. Нововведение касается только публичных аккаунтов.