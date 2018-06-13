Intel официально подтвердила планы по выпуску своего первого дискретного графического чипа — конкурента линейкам AMD Radeon и GeForce от Nvidia. Как сообщила компания в твиттере, новинка увидит свет в 2020 году.

Intel официально подтвердила планы по выпуску своего первого дискретного графического чипа — конкурента линейкам AMD Radeon и GeForce от Nvidia. Как сообщила компания в твиттере, новинка увидит свет в 2020 году.В Intel нацеливают новую серию продуктов как на дата-центры, так и на игровые компьютеры. Однако для какого рынка дискретная графика выйдет первой, не уточняется.Intel ясно дала понять о намерении потеснить AMD и Nvidia в ноябре 2017 года, когда было объявлено о переходе Раджи Кодури, главного архитектора графических процессоров AMD, на ту же должность в Intel.Скептики предполагали, что у Intel уйдет как минимум три года, чтобы создать достойный внимания продукт. Чипмейкеру до сих пор припоминают анонсированную в 2008-м архитектуру Larrabee, обещавшую стать прорывом на рынке дискретных графических процессоров высокого класса. Эти планы, тем не менее, так и не реализовались.Недоверие остается у авторитетного аналитика Shrout Research Райана Шраута, пишет PCWorld. Эксперт называет планы Intel замахнуться на рынок дискретных видеокарт, на котором правят Nvidia и AMD, "агрессивными", и полагает, что производительность и энергоэффективность новинки должны быть на том же уровне, или не отставать хотя бы на 20%.”AMD обошла Intel, выпустив 32-ядерный процессор для ПК читайте также"Делая это с первой попытки, и то же время выстраивая и развивая необходимую программную экосистему и инструменты вокруг нового 'железа' — трудная задача для любой компании, гиганта Кремниевой долины или нет, — написал Шраут. — Пока не увидим в 2020 году то, о чем можно судить, Nvidia и AMD будут сохранять свои лидерские позиции".