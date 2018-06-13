Ученые из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) при Массачусетском технологическом институте объявили о создании системы RF-Pose на основе нейронной сети. Новая разработка наделяет радиочастотные устройства способностью видеть движения и позы людей позади различных препятствий, например стен.

Ученые из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) при Массачусетском технологическом институте объявили о создании системы RF-Pose на основе нейронной сети. Новая разработка наделяет радиочастотные устройства способностью "видеть" движения и позы людей позади различных препятствий, например стен.Суть технологии проста: РЧ-устройство пропускает сквозь преграду беспроводные сигналы, а ИИ — улавливает эти сигналы, отражаемые от тел, и пробует понять, как их можно соотнесены с той или иной позой. Далее генерируется нечто вроде размытой тепловой карты, на основе которой выстраивается скелет человека.Точность распознавания больших групп людей, до 100 человек, очень высока — около 83%, пишет Engadget. Кроме того, RF-Pose способна распознавать микродвижения (например, дрожание рук), а также движения в комнате с очень тусклым освещением.Разработка CSAIL может найти применение в поисково-спасательных операциях, в системах безопасности и камерах видеонаблюдения для выявления преступников, проникших в дом, и в сфере здравоохранения, чтобы следить за развитием у человека рассеянного склероза или болезни Паркинсона.RF-Pose поможет престарелым: система сможет автоматически сделать звонок в экстренные службы, если "увидит", что пожилой человек потеряет сознание и упадет. Её также можно использовать для управления освещением, ТВ или играми из любой комнаты.”Ученые воспитали ИИ-психопата читайте такжеИсследователи очень строго относятся к вопросам приватности. По их словам, для активации RF-Pose нужно выполнить несколько движений, поэтому система не может быть использована в целях слежки без согласия человека.