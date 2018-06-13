Сборная Испании по футболу за сутки до старта чемпионата мира осталась без главного тренера. Теперь уже бывший наставник команды Хулен Лопетеги отправлен в отставку. Об этом сообщил глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.

Сборная Испании по футболу за сутки до старта чемпионата мира осталась без главного тренера. Теперь уже бывший наставник команды Юлен Лопетеги отправлен в отставку. Об этом сообщил глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.Такую новость он сообщил в Краснодаре, где базируются испанцы, во время специальной пресс-конференции. "Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи", — заявил Рубиалес, которого цитирует Sports.ru.Напомним, что ранее мадридский "Реал" объявил, что Лопетеги станет главным тренером команды после чемпионата мира. Позже испанская федерация подтвердила эту информацию. Ответив, что получит компенсацию за расторжение контракта. Испанские СМИ сообщают о том, что Рубиалес был взбешен этой новостью, так как Лопетеги только три недели назад продлил контракт со сборной Испании.