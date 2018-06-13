Наставник сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги уволен со своего поста. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес.

Наставник сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги уволен со своего поста. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес.Мы благодарны Хулену за все, что он сделал для сборной. Он помог команде попасть на чемпионат мира в Россию, но мы вынуждены его уволить. Таким образом мы даем понять, что все сотрудники RFEF имеют определенные обязательства. Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что RFEF не принимала участия в истории с "Реалом", чего мы не можем игнорировать, — заявил Рубиалес.Контракт 51-летнего специалист с национальной командой был рассчитан до лета 2020 года.12 июня стало известно, что Лопетеги станет новым главным тренером мадридского Реала. По информации испанской прессы, новость спровоцировала конфликт внутри команды.До старта чемпионата мира-2018 остался один день. Матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени. Испанцы начнут турнир встречей с португальцами, которая пройдет 15 июня в Сочи.