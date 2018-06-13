Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал композицию комедийного актера и исполнителя Семена Слепакова о нем и сборной России по футболу. Песня пришлась политику по душе.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал композицию комедийного актера и исполнителя Семена Слепакова о нем и сборной России по футболу. Песня пришлась политику по душе.
В своем произведении Слепаков посоветовал назначить главу Чечни тренером нашей сборной по футболу. Также он отметил, что Кадыров "твердый, как пармезан".
В свою очередь глава Чечни заявил, что сочинение артиста ему понравилось, передает . "Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", – написал он в Telegram.
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