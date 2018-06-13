Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал композицию комедийного актера и исполнителя Семена Слепакова о нем и сборной России по футболу. Песня пришлась политику по душе.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал композицию комедийного актера и исполнителя Семена Слепакова о нем и сборной России по футболу. Песня пришлась политику по душе.В своем произведении Слепаков посоветовал назначить главу Чечни тренером нашей сборной по футболу. Также он отметил, что Кадыров "твердый, как пармезан".В свою очередь глава Чечни заявил, что сочинение артиста ему понравилось, передает . "Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", – написал он в Telegram.Материал дополняется