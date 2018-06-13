В Казани состоялась демонстрация беспилотного микроавтобуса КамАЗ-1221 ШАТЛ. Правда, дистанция тестовой поездки составила всего 650 метров, но разработчики надеются запустить серийное производство таких беспилотников уже через несколько лет.
<a href="http://33live.ru/novosti/13-06-2018-kamaz-predstavil-bespilotnyj-elektroavtobus.html" target="_blank">КамАЗ представил беспилотный электроавтобус</a> - В Казани состоялась демонстрация беспилотного микроавтобуса КамАЗ-1221 ШАТЛ. Правда, дистанция тестовой поездки составила всего 650 метров, но разработчики надеются запустить серийное производство таких беспилотников уже через несколько лет.
[url=http://33live.ru/novosti/13-06-2018-kamaz-predstavil-bespilotnyj-elektroavtobus.html]КамАЗ представил беспилотный электроавтобус[/url] - В Казани состоялась демонстрация беспилотного микроавтобуса КамАЗ-1221 ШАТЛ. Правда, дистанция тестовой поездки составила всего 650 метров, но разработчики надеются запустить серийное производство таких беспилотников уже через несколько лет.