В Казани состоялась демонстрация беспилотного микроавтобуса КамАЗ-1221 ШАТЛ. Правда, дистанция тестовой поездки составила всего 650 метров, но разработчики надеются запустить серийное производство таких беспилотников уже через несколько лет.

В Казани состоялась демонстрация беспилотного микроавтобуса КамАЗ-1221 ШАТЛ. Правда, дистанция тестовой поездки составила всего 650 метров, но разработчики надеются запустить серийное производство таких беспилотников уже через несколько лет.