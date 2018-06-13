Капитан сборной Саудовской Аравии Осама Хавсави накануне стартового матча чемпионата мира-2018 против сборной России рассказал о целях команды на турнире. По словам футболиста, он со своими партнерами по команде рассчитывает на выход в финал мундиаля.

Капитан сборной Саудовской Аравии Осама Хавсави накануне стартового матча чемпионата мира-2018 против сборной России рассказал о целях команды на турнире. По словам футболиста, он со своими партнерами по команде рассчитывает на выход в финал мундиаля."Футболистам Саудовской Аравии необходимо сделать все от себя зависящее, чтобы для начала выйти в плей-офф, – сказал Хавсави, слова которого приводит РИА Новости. – Это не что-то невозможное для нас. На мировом первенстве мы хотим выйти в финал и сделаем для этого все возможное. Я полагаю, что наши усилия будут вознаграждены и мы заставим Саудовскую Аравию гордиться нами".Напомним, что в рамках группы "А" саудиты помимо поединка против России сыграют с Уругваем (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египтом (25 июня, Волгоград).